快訊／不是哈利伯頓　溜馬砍將西亞卡姆奪東冠MVP

記者杜奕君／綜合報導

NBA東區總冠軍台灣時間1日出爐！印第安那溜馬在系列第6戰以125比108擊敗紐約尼克，系列賽4勝2敗登上東區總冠軍，將和西區總冠軍奧克拉荷馬雷霆爭奪2024-25賽季年度總冠軍。賽後溜馬東區決賽MVP也正式出爐，並非當家球星「王牌第一控」哈利伯頓（Tyrese Haliburton），而是封王戰狂砍31分、5籃板、3助攻、3阻攻的西亞卡姆（Pascal Siakam），生涯首度獲得此獎項肯定。

此戰賽前以3勝2敗取得領先優勢，回到主場的溜馬氣勢大振，第3節尾聲逐步拉開雙位數領先優勢，末節甚至擴大來到20分超前，最終就以17分之差痛宰尼克，系列賽4勝2敗登上東區王者寶座。

此戰全場18投10中，狂砍31分、5籃板、3助攻、3阻攻的西亞卡姆，最終也在9張選票中，驚險「5比4」擊敗隊友哈利伯頓，拿下此次東區冠軍賽MVP殊榮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西亞卡姆獲獎後表示，「我非常高興能夠來到印第安那，經過第5戰的失利與不佳表現，我們有百分之百的信心能夠反彈，我對我的隊友們有完全的信任，不論我們面臨多大的困境，我們都能找到辦法解決，就像此戰一樣。」

西亞卡姆東區決賽系列6戰，平均能繳出24.8分、5籃板、3.5助攻、1.3抄截，整體投籃命中率高達52.4%，表現相當穩定，有3戰個人得分都上看30分，今日東冠封王之戰更有全場最高31分演出，獲獎可說實至名歸。

生涯曾在2018-19賽季幫助多倫多暴龍奪下隊史以及個人生涯首冠，西亞卡姆在轉戰溜馬第2季後，又再次獲得爭冠機會，將為印城力拚隊史NBA首冠殊榮。

▲溜馬西亞卡姆G6狂轟全場最高31分，個人也拿下東區決賽MVP殊榮。（圖／達志影像／美聯社）