桌球新星葉伊恬遭取消WTT大滿貫賽資格　體育署重罰桌協暫停補助款

▲台灣桌球女將葉伊恬參賽權遭取消，體育署重罰桌協將暫停補助款。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

記者杜奕君／綜合報導

台灣「桌球教父」莊智淵子弟兵，年僅17歲的桌球新星葉伊恬受邀參加7月舉辦的WTT美國大滿貫賽，不料參賽資格卻遭中華民國桌球協會取消。葉伊恬母親也公開喊話，希望桌協能夠重視選手權益。體育署稍早發出聲明，宣告將暫停桌協所有補助款，並限期改善公開致歉，否則將依國體法第43條撤免秘書長。

桌協在4月下旬曾洽詢葉伊恬在6月下旬出征亞洲青少年桌球錦標賽的意願，但葉伊恬的教練莊智淵由於已經幫她安排3站成人級別國際賽，因此婉拒參賽。

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但由於葉伊恬為黃金計畫選手，因此桌協仍經過選訓會議後，決議葉伊恬必須參加亞青賽，但莊智淵以保護選手為由，仍告知將傾向不參賽。

隨後葉伊恬在5月下旬收到WTT美國大滿貫賽邀請，但桌協秘書長葉國欽則向莊智淵表示，會向官方提出取消葉伊恬在美國大滿貫賽的參賽資格。

莊智淵隨後也為了維護子弟兵參賽權益，持續和桌協進行協調溝通，且 根據葉伊恬母親接受中央社採訪時透露，早在5月28日桌協召開第二次選訓會議時，莊智淵已表達葉伊恬有意參賽，並指出即使報名截止，桌協仍有能力向世界桌球職業聯盟（WTT）更換名單。為此，莊智淵甚至主動擬定英文信件，供桌協向WTT提交。

然而，隨著時間推移，桌協始終未對名單變更進度給予明確回應。直到美國大滿貫賽的參賽名單公布，葉伊恬未在其中後，莊智淵才取得桌協寄出的信件內容，但信件訴求與原先計劃有所不同，最終導致名單更動遭到駁回。

對此，體育署稍早發出聲明，要求協會秘書處應該公開說明事件經過，並發表道歉聲明，負起應有的責任。體育署將於周一發函暫停桌球協會所有補助款，並限期改善公開致歉，否則本署將依國體法第43條撤免秘書長。

體育署指出，今年初鄭世忠署長即邀請莊智淵加入訓輔委員，就是希望讓協會在選訓決策能更爲基層選手教練著想，而不應存在舊式管理思維心態處事。

運動部即將成立，各界均非常重視協會的治理，未來改革的重點之一，即是強化「利害關係人的參與」，例如年初本署邀請莊智淵進入選訓體系，希望透過體育署賦予的督促權力，進行選訓制度與決策的改革整頓，不容許協會再次發生侵害選手的案例。