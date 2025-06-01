季後賽兩戰合計慘輸49分　許皓程：戰神沒想要認輸

▲台北台新戰神江均此戰攻下13分，是全隊最大亮點。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神1日在季後賽首輪第2戰，面對林書豪缺陣的新北國王，雖然開賽一度打出領先氣勢，但隨後攻守兩端全面潰散，最多曾一度落後多達30分，最終又以83比109吞敗。季後賽前兩戰合計共輸給國王「49分」，戰神總教練許皓程賽後仍強調，「我們沒有想要認輸，接下來希望拿1勝，甚至是更多勝！」

首戰面對僅有9人應戰的國王，戰神最終以88比111輸球，此戰國王賽前宣布頭號主將林書豪「身體不適」缺陣，但戰神僅在首節打出競爭力，隨後又遭國王狂轟猛炸，末節一度落後多達30分情況下，最終又以26分之差敗北。

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戰神主帥許皓程賽後表示，「面對聯盟的強隊，我們在上半場有打出想要的攻守內容，但第2節團隊命中率下降，就讓對手將比分拉開，但年輕球員展現不錯的拚勁，包括江均、雷蒙恩的發揮，這是球隊迫切需要的能量。」

許皓程也說，「雖然林書豪沒打，國王的陣容還是非常完整，他們非常知道怎麼去解決球場上的問題，並且把自己的劣勢給隱藏起來，我們則是要解決自身的得分荒，球的流動要更多，才能製造更多錯位單打機會。」

許皓程強調，「我們沒有想要認輸，希望後續的比賽能至少拿下1勝，用拚勁來打，也會持續鼓勵球員。」

▲季後賽連兩戰慘敗，戰神主帥許皓程強調還沒認輸。（圖／TPBL職籃提供）