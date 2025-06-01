快訊／林書豪缺陣一樣強！　林書緯狂傳15助攻率國王季後賽2連勝

▲新北國王林書緯單場傳出15次助攻，幫助球隊季後賽首輪強勢2連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

季後賽系列首戰就以23分大勝，新北國王1日在面對台北台新戰神季後賽首輪G2，即便賽前傳出當家球星林書豪「身體不適」缺陣，但國王上半場狂轟猛炸拉開20分領先。下半場國王持續擴大領先來到30分之多，最終在沃許本拿下26分，林書緯10分、15助攻、4抄截攜手合作下，國王109比83大勝。

開賽戰神變陣奏效，此戰獲得登錄的艾力克內線頻頻肆虐，加上主控麥卡倫單打建功，戰神打出16比10領先優勢。

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但國王迅速回穩，沃許本內線逞威，加上李愷諺三分冷箭，將比分扳成18比18，不過米勒首節終了前一次關鍵補籃，讓戰神以20比19取得領先。

國王在首節陷入落後局面下，次節開打後李愷諺、呂政儒連續投進3顆三分球，一波11比0攻勢逆轉取得10分超前。

隨後國王更是團隊火力全開，呂政儒、林書緯、曼尼高以及沃許本都有所建樹，一波13比3攻勢讓戰神難以招架，半場打完國王就以57比37取得20分大幅領先。

▲新北國王林書豪今日因身體不適無法上陣。（圖／TPBL職籃提供）

下半場開打後，國王持續拉開領先優勢，隨後雙方火藥味持續上升，曹薰襄、曼尼高險些打出火氣，但國王沃許本內線強攻完成3分打，隨後又是三分球命中，桑尼強勢上籃得手後，國王此節剩下2分54秒時，已經拉開82比53大幅領先，3節打完國王穩定22分超前。

末節國王開局一波8比2攻勢，持續擴大領先優勢，桑尼強勢翻身跳投得手，國王正式將領先擴大來到30分，終場前4分50秒，國王選擇撤下主力陣容，最終國王就以109比83輕取戰神，拿下系列賽2連勝。

國王全場以沃許本拿下26分、8籃板，桑尼21分、13籃板，曼尼高18分、8籃板、3抄截，林書緯10分、15助攻、4抄截。

連兩戰慘敗的戰神以艾力克15分、8籃板最佳，江均13分、3籃板、3抄截，雷蒙恩12分、4籃板、2抄截。

▲戰神雷蒙恩連兩戰個人得分上雙，但球隊卻在季後賽苦吞2連敗。（圖／TPBL職籃提供）