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體育署長鄭世忠震怒　請桌協慎重思考要將國家桌球帶向何處

▲體育署長鄭世忠親上火線，回應台灣拳后林郁婷參賽資格又遭質疑狀況。（圖／體育署提供）

▲體育署長鄭世忠向桌協喊話，請慎重思考要將國家桌球帶向何處。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣「桌球教父」莊智淵旗下17歲新星子弟兵葉伊恬，日前WTT美國大滿貫賽參賽權遭桌協「擅自回絕」，體育署長鄭世忠昨日發表措詞強烈聲明，要求桌球協會限期一天內改善，並求桌協秘書長葉國欽出面道歉。鄭世忠今日出席立法院會受訪時重申，「明年三月協會要進行選舉，桌球協會所有會員理事們請慎重思考，你們要將協會交到什麼樣子的人手上，桌球協會的管理階層也請慎重的考慮，你們要將整個國家的桌球帶向何處。」

年僅17歲的桌球界新星葉伊恬，日前因為中華民國桌球協會擅自回絕WTT美國大滿貫賽參賽權，引發家屬發聲不滿，體育署昨日第一時間發表聲明，希望桌協秘書長葉國欽出面道歉，並限期一天內改善。

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但桌協僅將體育署長鄭世忠傳給秘書長訊息公開於協會官網，至今仍未就此事公開表態，此舉引發鄭世忠震怒，今日他受訪時強調，「希望桌球協會的管理階層慎重考慮，你們要將整個國家的桌球帶向何處！」

鄭世忠表示，「明年三月協會要進行選舉，桌球協會所有會員理事們請慎重思考，你們要將協會交到什麼樣子的人手上，體育署近期也會徹查所有這幾個月異常增加會員，絕不容許人頭會員，某些協會想透過人頭會員來主導選舉，不要奢望體育署會同意通訊投票。」

鄭世忠更語重心長提出呼籲，「請桌球協會站在選手角度耐心溝通，這不是很難的事情，時代已經在變，希望一天，也就是24小時，桌球協會能認真思考，選手要求的很簡單，就是秘書長一個道歉。」

▲▼台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

▲台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

關鍵字： 葉伊恬莊智淵桌協體育署鄭世忠桌球協會

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