桌協收「最後通牒」仍不認錯　體育署長：沒遇過這樣的協會

▲體育署長鄭世忠（中）對桌協下最後通牒，希望秘書長葉國欽出面道歉。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

台灣「桌球教父」莊智淵旗下子弟兵葉伊恬，日前爆發WTT美國大滿貫賽參賽權，遭桌協「擅自回絕」一事，消息一出引發外界譁然，體育署方面，署長鄭世忠更是公開表示，要求桌協秘書長葉國欽出面道歉，並限期一天內改善。鄭世忠今日受訪時直言，「建議桌協從理事到管理層集體退出，問題出在協會不跟選手溝通，也拒絕以選手為核心思維去做決策。」

17歲桌球新星葉伊恬日前因為桌協擅自替她回絕WTT美國大滿貫賽參賽邀約，導致錯失參加此賽事機會，消息曝光後引發外界強烈抨擊，體育署方面昨日更是由署長鄭世忠發出聲明，限期桌協秘書長葉國欽一天內改善並公開致歉，否則將不排除依《國民體育法》第43條，全面撤換協會管理階層。

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今日鄭世忠出席立法院院會受訪時表示，「協會在做艱難決策時難免不容易，但我總是告訴同仁、協會夥伴，只要過程中用耐心跟選手教練溝通，並拿出具體事實來解釋，以選手核心思維為最高原則來處理這些事，通常都會往好的方式去走。」

「但從來沒有遇到一個協會，在政府耐心提醒，依然不願意接受以選手為核心思維，依然不願意認錯。桌協的問題不在於做了決定，而是不願意與選手溝通、傾聽，拒絕以選手為核心思維去決策。」鄭世忠如此說道。

最後，鄭世忠更直言表示，「明年三月協會要進行選舉，桌球協會所有會員理事們請慎重思考，你們要將協會交到什麼樣子的人手上，體育署近期也會徹查所有這幾個月異常增加會員，絕不容許人頭會員，某些協會想透過人頭會員來主導選舉，不要奢望體育署會同意通訊投票。時代已經在變還是要以選手的考量，耐心溝通，這不是很難的事。」