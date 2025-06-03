快訊／葉伊恬WTT參賽權遭拔　鄭世忠：向選手道歉不是要桌協的命

記者杜奕君／綜合報導

「桌球教父」莊智淵之徒、17歲台灣桌球新星葉伊恬的WTT美國大滿貫賽參賽權遭中華民國桌球協會逕自取消，引發外界討論，體育署長鄭世忠更是「震怒」，喊出給桌協24小時道歉，否則不排除依國體法撤免秘書長。鄭世忠3日上午再度喊話，「向選手道歉不是要他的命的事，希望協會的管理階層要勇於面對。」

▲莊智淵子弟兵葉伊恬參賽遭擋風波延燒，桌協至今仍未道歉。（圖／記者游郁香製）

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉伊恬近日因為WTT美國大滿貫賽參賽資格遭到桌協擅自回絕取消，引發外界熱議，包括主管機關體育署，署長鄭世忠更公開喊話，希望桌協秘書長葉國欽一天內改善並公開致歉，否則將不排除依《國民體育法》第43條，全面撤換協會管理階層。

3日上午鄭世忠再度重話表示，「昨天從桌協副理事長楊正雄的公開回應，我想協會可能沒有聽懂，協會的治理是要符合社會期待的良善治理，這裡面包括制定制度來遵循、透明的決策，最重要就是人性，莊智淵與葉伊恬的重點在於還沒溝通好，就把葉伊恬選手參賽權益給取消。」

鄭世忠甚至直言，「向選手道歉不是要他的命的事！協會的管理階層要勇於面對。撤免秘書長本來就是國體法賦予體育署的責任，看桌球協會接下來的態度與作為，是人都不會完美，出錯就道歉，勇於認錯這個組織才能精進向前。」

依照鄭世忠說法，協會在今日內若仍未作出相關道歉及說明，體育署就會正式發函桌協，進行相關後續作為。鄭世忠也說，「奉勸協會勇於認錯、道歉，以選手為核心這樣的思維落實在會務上面，不然桌球協會就會一再出錯。」

▲體育署長鄭世忠強調，向選手道歉不會要了桌協的命。（圖／體育署提供）