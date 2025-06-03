快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

▲鄭世忠再度親上火線向桌協喊話，只要對葉伊恬道歉事件就落幕。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

17歲台灣桌球新星葉伊恬的WTT美國大滿貫賽參賽權遭中華民國桌球協會逕自取消，引發外界熱議，體育署長鄭世忠公開表態，希望桌協24小時道歉，否則不排除依國體法撤換桌協秘書長。3日上午鄭世忠再度重申，「我們希望協會致歉，事件就落幕，但協會最後決定堅持不道歉，撤免秘書長並非沒有前例可循！」

在桌協持續強硬態度，至今仍堅持不公開道歉情況下，體育署長鄭世忠3日再度親上火線，向桌協喊話希望作出表態。

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鄭世忠強調，「撤免秘書長本來就是國體法賦予體育署的責任，望他們的委員、理事能奉勸協會勇於認錯、道歉，以選手為核心這樣的思維落實在會務上面，不然桌球協會就會一再出錯。」

「我們希望協會致歉，事件就落幕，重點就是桌協逕自將葉伊恬的WTT美國大滿貫賽參賽權取消，體育署的確沒有太多工具去要求民間團體，因此我才會希望社會大眾透過輿論來向選手道歉。」鄭世忠如此說道。

目前在桌協仍未道歉，甚至傳出將聘請律師情況下，鄭世忠直言，「我們還在等桌協的回應協會的治理是要符合社會期待的良善治理，這裡面包括制定制度來遵循、透明的決策，最重要就是人性，莊智淵與葉伊恬的重點在於還沒溝通好，就把選手參賽權益給取消。出錯就道歉，勇於認錯這個組織才能精進向前。」

「當所有的協會跟體育署站在一起，桌球協會必須要跟上，不然就沒辦法在現代化的協會管理繼續生存。」鄭世忠語重心長表示。

▲台灣17歲桌球新星葉伊恬參賽權遭桌協逕自取消，引發社會高度關注。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）