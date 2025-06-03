快訊／補助款非9000萬！　鄭世忠：僅針對桌協辦理活動停止核銷

▲體育署長鄭世忠連兩天親上火線，喊話希望桌協針對葉伊恬參賽權遭剝奪事件道歉。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣17歲桌球新星葉伊恬，近日因WTT美國大滿貫賽參賽權遭中華民國桌球協會逕自取消，引發外界熱議討論。體育署署長鄭世忠更是連兩天親上火線，高分貝要求桌協「認錯道歉」。針對即日起凍結桌協相關補助款一事，鄭世忠也強調，「目前僅針對協會的活動，即日起暫停其經費核銷，至於選手的參賽、培訓權益則不會影響。」

桌球選手葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽權遭桌協逕自取消一事，由於桌協方面遲遲未公開說明或道歉，因此持續延燒。

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體育署長鄭世忠今日再度於受訪時明確表態，「希望桌協管理階層要勇於面對，向選手道歉不會要了你們的命，出錯就道歉，勇於認錯這個組織才能精進向前。」

鄭世忠也強調，如果24小時之內，桌協並未公開說明並道歉，會依據國體法賦予體育署的權力，考慮撤免桌協秘書長。

另外，針對外界關注，體育署宣布凍結桌協相關補助款一事，鄭世忠也澄清，「主要針對協會的活動，即日起暫停其經費核銷，至於選手的參賽、培訓則不會影響。培訓選手與參賽輔導，是協會的天職，這些不是理所當然，不是拿了補助款去做其他事情。」

鄭世忠說，「原則上我們針對協會活動，做經費暫停，選手的權益我們一定會維護。希望桌協慎思，明年3月的桌協選舉要把桌球帶向何處，請不要忘記，沒有選手就沒有協會存在的必要。」