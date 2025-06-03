快訊／桌協常務理事反擊！列7點聲明　稱體育署只聽一面之詞

▲台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

記者杜奕君／綜合報導

台灣17歲桌球新星葉伊恬，近日因WTT美國大滿貫賽參賽權遭中華民國桌球協會逕自取消，引發外界熱議討論。桌協今日發出7點最新聲明回應， 桌協常務理事陳信諺發文表示，「主管機關體育署只聽莊智淵教練及選手的一面之詞，請勿用政治手段處理體育事項。

桌協取消葉伊恬選手參加美國大滿貫賽之7點理由如下：

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一、依黃金計畫等相關規定，選手接受政府補助，本來就有代表國家出賽的義務。

二、亞青和美國大滿貫比賽日期撞期，只能選擇一項参加，亞青是代表國家之比賽，大滿貫是個人職業賽，雖有個人積分及獎金，但一位黄金計畫選手受國家栽培，理應以國家榮譽優先代表國家出賽亞青。

三、同様情形還有其他選手如郭冠宏、張佑安，他們接受打亞青放棄美國大滿貫，只有葉伊恬選手不同意捨棄大滿貫，協會要有一致性的做法。

四、大滿貫報名截止之前需向大會明確表示選手參加與否，如事後請假不被接受，可能發生像之前林昀儒與陳思羽選手遭W T T扣積分影響世界排名之嚴重情形，協會也是在保護選手避免受罰。

五、即時通知大會不參加，可以遞補本國另一選手参加，保障選手參賽權。

六、執行5月8日選訓委員會一致通過決議：不同意4位選手請假不參加亞青。

七、政府的黃金計畫規定的很清楚，選手接受計畫補助，有代表國家參賽的義務，本會只是依法行政，且即時取消參賽也是在保護選手避免被罰。

桌協常務理事陳信諺強調，5月8號選訓委員會一致通過，不同意包括葉伊恬等4位選手，請假不參加亞青賽，決議球員必須依約參加亞洲杯青少年桌球錦標賽。

陳信諺更指出，事後莊智淵教練又到體育署陳情，一味的咬定桌球協會未經與球員溝通就取消葉宜恬美國大滿貫公開賽，忽視球員的比賽權益，造成現在不可收拾的局面，主觀機關要求葉秘書道歉、協會改善制度，協會一向遵守法規，為桌球界承上啟下，一方要執行體育署的業務、交付的任務、目標的達成，一方面要照顧到球員的訓練參賽，其他種種的要求，因此協會職員都要盡心盡力、兢兢業業、克盡職守。

陳信諺甚至表示，「未與協會溝通查證事實的是體育署而非桌球協會，請勿用政治手段處理體育事項。媒體只單方面採納體育署的新聞稿，未訪問協會的相關人員，就自行判定協會的不是。」