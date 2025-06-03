葉伊恬遭桌協取消參賽權非首例　莊智淵爆高承睿3年前也受害

▲高承睿。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

記者杜奕君／綜合報導

台灣17歲桌球新星葉伊恬，近日因WTT美國大滿貫賽參賽權遭中華民國桌球協會逕自取消，引發外界熱議討論。體育署長鄭世忠更是連續兩天親上火線，公開要求桌協24小時內道歉。但有媒體爆出，日前莊智淵替愛徒陳情過程，曾提到3年前另一位子弟兵「柚子同學」高承睿也因類似狀況，無法參加WTT大滿貫賽事。

台灣桌球名將莊智淵近日向體育署署長鄭世忠遞交求助信，為年輕桌球選手葉伊恬爭取奧運積分出賽機會。信中提到，葉伊恬因桌球協會的爭議性安排，被迫放棄參加亞青賽，這可能影響她未來在奧運積分上的重要布局。

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莊智淵在信中強調，這並非第一次發生類似情況。他回顧3年前，另一位子弟兵高承睿也因桌協決策未能參加WTT滿貫賽，錯失重要比賽機會。高承睿，綽號「柚子」，年僅20歲，五年前在莊智淵的指導下嶄露頭角，近來表現卓越。他與林昀儒搭檔奪下世錦賽男雙銀牌，為台灣桌球在2028年洛杉磯奧運奪牌增添希望。

據《EBC東森新聞》報導，莊智淵直言，這次不能再沉默。他希望藉由公開發聲，促使相關單位正視桌協對選手安排的問題，並確保台灣桌球新秀們能有公平的競賽機會，為國爭光。

體育署長鄭世忠今日也再度向桌球協會喊話，強調只要道歉，整起事件就能落幕。不過稍早桌協常務理事陳信諺又發表措辭強硬的7點聲明，直指主管機關體育署只聽莊智淵教練及選手的一面之詞，並喊話勿用政治手段處理體育事項。

▲台灣「桌球教父」莊智淵為子弟兵葉伊恬發聲。（圖／記者李毓康攝）