葉伊恬為美國大滿貫賽影響亞青表現？　鄭世忠：不可能打假球

▲體育署長鄭世忠連兩天親上火線，直言桌球協會必須對葉伊恬參賽權遭剝奪事件道歉。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

17歲台灣桌球選手葉伊恬原受邀參加7月初舉辦的WTT美國大滿貫賽，但由於賽程與6月底的亞洲青少年桌球錦標賽僅相隔一天，桌球協會因此取消她的參賽資格，引發外界廣泛討論及批評。體育署署長鄭世忠則明確表示，他相信葉伊恬不會為了參加美國大滿貫而在亞青賽上輕易做出「打假球」狀況。

葉伊恬原本計劃參加美國大滿貫，但桌球協會考量7月2日結束的亞青賽與7月3日開始的大滿貫賽撞期，認為她身為黃金計畫補助選手，應優先以國家榮譽為重，因此決定取消她的大滿貫參賽資格。協會表示，這是基於不得已的考量所做出的決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，體育署對此提出不同看法，認為桌球協會在要求選手參加亞青賽的同時，也應尊重選手的意願，並協助處理兩場賽事的衝突，而非直接拒絕WTT的邀請。鄭世忠指出，協會的處理方式缺乏溝通，導致社會輿論批評不斷，因此要求桌球協會公開說明事件經過並道歉，但截至目前，協會尚未回應。

鄭世忠在接受媒體訪問時再次強調，選手及教練並非反對參加亞青賽，而是對協會未經充分溝通就取消葉伊恬參賽美國大滿貫的權益感到不滿。他表示，「協會必須在決策前充分與選手和教練溝通，讓他們理解安排的理由。選手和教練願意承擔飛行時差、體能挑戰等問題，但不應由協會私自做決定。」

對於外界質疑葉伊恬可能為參加美國大滿貫而在亞青賽上敷衍比賽，鄭世忠嚴正反駁，表示這種情況根本不可能發生。他強調，若選手在亞青賽表現不佳，可由紀律委員會進行調查並懲處，但絕不應對選手行為做不實指控。鄭世忠也說，「根據運動產業發展條例，打假球不僅涉及刑法與行政法責任，還可能面臨重罰。我相信現在的選手和教練絕不會輕易做出這種行為。」

▲台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）