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桌協秘書長葉國欽「神隱」道歉　體育署長鄭世忠：葉伊恬願接受

▲桌球協會公開向葉伊恬道歉，與體育署達成3點聲明盼風波落幕。（圖／體育署提供）

▲桌球協會公開向葉伊恬道歉，但僅有理事長趙重光（中）親自現身。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

因為逕自取消台灣17歲桌球小將葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽權，引發全民不滿聲浪後，中華民國桌球協會3日傍晚終於公開道歉，並由教育部政務次長張廖萬堅，以及體育署署長鄭世忠、桌協理事長趙重光共同發表3點聲明。但被點名需要公開致歉的桌協秘書長葉國欽則並未親自現身呈現「神隱」，對此鄭世忠強調，「葉伊恬與莊智淵都已經接受了這樣的公開道歉。」

在事件延燒邁入第2天情況下，在教育部政務次長張廖萬堅出面調停下，體育署署長鄭世忠、桌協理事長趙重光今日傍晚共同發表3點聲明，桌協正式向葉伊恬選手、莊智淵教練道歉，也喊話未來將會加強與選手及教練的溝通。

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不過昨日被體育署長鄭世忠點名，必須向葉伊恬公開致歉的桌協秘書長葉國欽，今日則未現身「大和解」現場，僅由桌協理事長趙重光代為向社會大眾致歉。

對此，體育署長鄭世忠則強調，「這份聲明也給了莊智淵教練、葉伊恬母親，他們也都接受此道歉，至於下午桌協常務理事陳信諺發出的7點聲明，僅屬於個人意見，因此不會發表任何意見。」

另外針對「黃金計畫」引發此次事件諸多討論，教育部政務次長張廖萬堅則強調，「黃金計畫是針對國手出征奧運與亞運，但每個單項協會都會提出不同要求，桌球協會提出選手及比賽中多希望加入世錦賽、亞錦賽，亞青、世青等賽事，希望這樣的規定，日後能和選手及教練溝通，做分級分流的賽事規定，選手也比較容易來遵守。」

關鍵字： 葉伊恬莊智淵桌協體育署鄭世忠桌球協會

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