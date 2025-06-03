快訊／桌協公開向葉伊恬道歉！　與體育署達成3點聲明盼事件落幕

▲桌球協會公開向葉伊恬道歉，與體育署達成3點聲明盼風波落幕。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣17歲桌球新星葉伊恬，近日因WTT美國大滿貫賽參賽權遭中華民國桌球協會逕自取消，引發外界熱議討論。體育署長鄭世忠更是連續兩天親上火線，公開要求桌協24小時內道歉。3日教育部政務次長張廖萬堅，以及體育署署長鄭世忠、桌協理事長趙重光共同發表3點聲明，桌協也正式向葉伊恬公開道歉致意。

雙方經過一個多小時溝通後，達成三點協議如下：

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第一點，桌球協會秘書長葉國欽於美國大滿貫賽報名截止日前，因為時間緊迫、思慮欠周，無法與莊智淵教練取得共識，而直接取消葉伊恬選手參賽資格，今天表示公開致歉，未來也將加強選手與教練的溝通。

第二點，桌球協會在選訓及所有會務推動，將以本事件為鑑，依循體育署以選手為核心的思維，予選手及教練進行更細緻與充分的溝通。

第三點，體育署也會與桌球協會共商，在我國舉辦國際桌球賽事，期許為我國選手打造更好的參賽舞台。

以上3點聲明，由教育部政務次長張廖萬堅召集，包括體育署署長鄭世忠、桌協理事長趙重光以及秘書長葉國欽都共同簽名同意。

鄭世忠表示，這份聲明也給了莊智淵教練、葉伊恬母親，他們也都接受此道歉，至於下午桌協常務理事陳信諺發出的7點聲明，僅屬於個人意見，因此不會發表任何意見。至於桌協理事長趙重光則是公開在媒體面前，向葉伊恬選手、莊智淵教練表達歉意。

至於日前暫停桌協相關補助一事，由於桌協秘書長葉國親已經道歉，因此懲處確定收回。張廖萬堅強調，「選手的核心利益就是國家的核心利益，對於選手應該更加重視，在有共識情況下持續前進，持續強化與選遠手及教練的溝通。」

▲葉伊恬參賽權遭剝奪事件，桌協正式向選手及外界道歉。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）