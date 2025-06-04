快訊／感謝貝奇幫海神「整骨」　球迷高舉年度最髒標語迎接

▲海神球迷高舉「Dirty of the Year」標語迎接貝奇。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／高雄報導

TPBL職籃季後賽首輪福爾摩沙夢想家對決高雄全家海神系列第3戰，4日晚間即將點燃戰火，前兩戰因為場上連續出現危險性動作，引發球迷熱議討論的夢想家洋將貝奇，今日雖然未獲登錄，但賽前抵達海神主場高雄巨蛋時，受到海神球迷「熱烈歡迎」，甚至有海神球迷自製「Dirty of the Year」（年度最髒）標語看板，在貝奇進場時高呼口號迎接他的到來。

夢想家在季後賽主場連續兩戰失守，系列賽陷入0勝2敗的不利局面，其中主力洋將貝奇的攻守熄火表現，加上連續兩戰都出現危險性攻防動作，也成為球迷熱議焦點。

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貝奇在首戰讓胡瓏貿出現「坐飛機」危險狀況，同時也在首戰出現假裝遭到對手揮肘擊中動作，第2戰貝奇又在一次防守時，頂到海神主力好手邱子軒大腿，造成他當場痛苦倒地，隨後傷退離場。

今日海神主場賽前3小時已經聚集不少海神死忠球迷，甚至有球迷自製貝奇「年度最髒」球員的標語看板，在夢想家團隊抵達高雄巨蛋時，貝奇入場也受到眾多海神球迷高呼口號「歡迎」，無疑成為海神主場頭號公敵。

有不具名球迷透露，「感謝貝奇前兩戰幫海神球員『整骨』，剛剛他入場的時候，我們都高喊歡迎他來高雄，他則是笑笑的沒說話走進球場內。」

從海神創隊首季，就成為球隊鐵粉的李先生就說，「這個季後賽有很多激情，其實很好！因為海神團隊有勇不放棄的韌性與精神，加上球團和球迷就像個大家庭，也非常『寵粉』，球風讓大家不得不愛。」

▲貝奇進入高雄巨蛋時，海神球迷高喊口號迎接。（圖／球迷提供）