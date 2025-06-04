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快訊／林昀儒中國乒超活動戴「紅領巾」　經紀人：只會專心於比賽

▲▼台灣桌球一哥林昀儒參加中國乒超球隊的活動戴上 「紅領巾」，引發政治敏感爭議。（圖／翻攝自微博）

▲台灣桌球一哥林昀儒參加中國乒超球隊的活動戴上 「紅領巾」，引發政治敏感爭議。（圖／翻攝自微博）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球新世代一哥「沈默殺手」林昀儒本季持續效力中國乒超山東魏橋，3日他與隊友王楚欽、梁靖崑等人一起出席活動，林昀儒配戴了「紅領巾」引發政治敏感爭議。包括陸委會、體育署都接連發聲，強調政治不能夾雜統戰操作。對此林昀儒所屬經紀人回應表示，「林昀儒只會專心於比賽，就是很單純接受賽事邀請。」

小林同學今年初才幫助持續山東魏橋奪得中國乒超冠軍，新賽季他也將持續聯手名將王楚欽、梁靖崑，力拚冠軍2連霸大業。

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但全隊在3日前往山東鄒平市渤海實驗學校，參加公益活動，與當地小學生互動，小林卻被拍到與隊友們一樣戴上了「紅領巾」，現場學童還高唱《我愛你中國》，引發外界熱議。

包括中華民國陸委會、體育署都相繼發聲，希望體育運動競賽及交流活動不應有政治因素的干擾。

對此，林昀儒所屬經紀人黃曼昕接受訪問時強調，「林昀儒這一趟去魏橋，就只是因為有賽事，所以前往，沒有其他，他只會專心於比賽。」

黃曼昕也說，「基本上，就是很單純的接受賽事邀請，林昀儒參加，也是希望可以透過每一場比賽跟不同選手交流，讓自己更進步。」

▲▼林昀儒無緣4強。（圖／ITTF國際乒聯）

▲林昀儒近兩季都為中國乒超山東魏橋效力。（圖／ITTF國際乒聯）

關鍵字： 林昀儒小林同學沈默殺手桌球紅領巾中國乒超

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