大B哥回來了！　高柏鎧回歸「完全體」夢想家拚季後賽首勝

▲夢想家高柏鎧（中）在季後賽首輪第3戰終於回歸。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃季後賽首輪福爾摩沙夢想家vs.高雄全家海神系列賽第3戰，將於4日晚間登場，系列賽前兩戰主場都意外失守的夢想家，G3終於迎接「完全體」到來，前兩戰因腿傷缺陣的內線支柱「大B哥」高柏鎧，此戰將正式回歸上陣，希望能為球隊力拚季後賽首勝。至於前役同樣腿傷退場的海神邱子軒，傷勢並無大礙，此戰依舊登錄上陣。

夢想家在季後賽首輪前兩戰都以輸球收場，其中一大關鍵正是內線主戰長人高柏鎧因大腿拉傷缺陣，少了這位例行賽場均11.4分、9.9籃板、3.2阻攻的「年度最佳防守球員」坐鎮，夢想家內線戰力拉警報，連兩戰在決勝期都遭到海神逆轉，主場意外苦吞2連敗。

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G3夢想家啟用「3塔」陣型，包括高柏鎧、霍爾曼以及龍查將在此戰登錄上陣，至於季後賽客場2連勝的海神方面，今晚回到主場的3名登錄洋將則包括克雷格、摩爾斯以及威勝，前役負傷退場的主力後衛邱子軒，此戰依舊在登錄名單之內，傷勢並無大礙。

另外，海神前役因傷缺陣的「年度進步獎」得主蘇文儒，在休息一戰後，G3也將重新登錄上陣。

▲海神邱子軒傷勢無礙，此戰將繼續登錄出賽。（圖／TPBL提供）