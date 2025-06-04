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夢想家「3大陣型」逼不得已？　主帥坦言：高柏鎧成最大變數

▲夢想家高柏鎧、皮爾曼。（圖／TPBL提供）

▲夢想家高柏鎧回歸，但球隊仍苦吞季後賽3連敗。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／高雄報導

福爾摩沙夢想家4日在TPBL職籃季後賽首輪第3戰又以79比88不敵高雄全家海神，夢想家系列賽0勝3敗已經陷入絕境，只要再輸一場，賽季就將正式淘汰。此戰夢想家變陣啟用「3大」陣型，登錄高柏鎧、霍爾曼、龍查，賽後總教練皮爾曼坦言，「最大主因還是不能確定高柏鎧的狀態！」

夢想家在季後賽首輪前兩戰，主場最終都以輸球收場，最大關鍵就是內線中樞高柏鎧因大腿拉傷缺陣。

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4日系列第3戰高柏鎧順利回歸，但夢想家仍選擇啟用洋將「3大」陣型，搭配霍爾曼、龍查出擊，但最終夢想家仍以9分之差敗北，系列賽0勝3敗瀕臨淘汰。

賽後夢想家總教練皮爾曼解釋，「放3大陣容的最大主因，最大的難題還是我們不能確定高柏鎧的狀態，因此我們需要有備案的長人，因為這樣未知的變數，加上高柏鎧體能狀態還沒到最佳狀態，但他還是展現了該有的拚勁。」

高柏鎧此戰出賽28分35秒，10投7中拿下17分、9籃板、2阻攻，霍爾曼則是16分、11籃板，至於龍查僅有9分、3籃板、1阻攻。

▲夢想家高柏鎧、皮爾曼。（圖／TPBL提供）

▲夢想家總教練皮爾曼解釋放上洋將3大陣型主因。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL季後賽高柏鎧夢想家皮爾曼台籃

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