快訊／海神3連勝正式「聽牌」　胡瓏貿砍23分主場擊退夢想家

▲海神本土一哥胡瓏貿外線火力狂飆，率領球隊在季後賽首輪取得3勝0敗絕對領先優勢。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／高雄報導

TPBL職籃季後賽首輪福爾摩沙夢想家vs.高雄全家海神系列第3戰，4日在海神主場高雄巨蛋登場，前兩戰都在客場贏球的海神，今晚回到主場點燃「南霸天」氣勢，當家本土一哥胡瓏貿外線手感發燙，三分球8投5中拿下23分、8籃板、4助攻，加上當家射手于煥亞末節連拿關鍵7分奠定勝果，海神最終以88比79在主場贏球，系列賽3連勝正式「聽牌」。

開賽海神靠著威勝、胡瓏貿聯手取得領先，但夢想家林俊吉三分球得手，加上此戰終於回歸上陣的高柏鎧連續禁區爆扣，夢想家順利逆轉兩分超前。但海神威勝、陳懷安連續三分彈命中找回氣勢，隨後摩爾斯、于煥亞強攻對手禁區得手，海神回敬一波10比0攻勢，首節打完23比17領先。

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▲海神球迷今日自製看板標語給夢想家貝奇「熱烈歡迎」。（圖／TPBL提供）

次節開打後，海神又靠胡瓏貿三分線外開火取得26比17領先，隨後摩爾斯又是切入強勢單臂爆扣，海神持續維持領先氣勢，克雷格快攻雙手爆扣，隨後胡瓏貿禁區強攻完成3分打，海神持續猛攻一度拉開42比30領先。

但夢想家隨後靠著林俊吉、高柏鎧連續強勢3分打，回敬一波8比0追到僅4分差距，但海神靠著手感最燙的胡瓏貿再度空手切上籃得手，在他單節獨拿10分帶領下，半場打完海神以44比38壓制夢想家。

下半場開打後，海神持續猛烈攻勢，蘇文儒三分球命中後，海神拉開到56比41領先，隨後夢想家高柏鎧遭吹違反運動道德犯規，海神持續維持雙位數領先，隨後夢想家霍爾曼強勢單打追到8分差，但海神唐維傑兩罰俱中，3節打完海神持續以65比55領先。

▲夢想家林俊吉強勢切入海神禁區。（圖／TPBL提供）

末節開打，海神又是由胡瓏貿連續兩記三分彈揭開序幕，但夢想家也靠陳振傑、林俊吉連續三分球追分，隨後馬建豪強勢單臂扣籃，讓夢想家追到僅8分差。但海神當家射手于煥亞隨即連拿7分又讓海神回到81比68穩定領先。

夢想家靠著霍爾曼3分打再度咬成10分落後，不過終場前3分37秒海神克雷格又是超遠三分彈破網，讓夢想家追分氣勢又遭瓦解。最後海神胡瓏貿、邱子軒合計4罰3中，海神就以88比79贏球，收下季後賽首輪3連勝，系列賽正式「聽牌」。

海神全場以胡瓏貿三分球8投5中砍下23分、8籃板、4助攻最佳，威勝13分、18籃板、4助攻、4阻攻，于煥亞12分、4助攻，克雷格11分、3籃板、5助攻。

連輸3場已無退路的夢想家方面，林俊吉拿下全隊最高19分外帶6助攻、4抄截，高柏鎧17分、9籃板，霍爾曼16分、11籃板，馬建豪10分、5籃板。

▲夢想家高柏鎧回歸，依舊無力替球隊止敗。（圖／TPBL提供）