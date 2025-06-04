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龍貓不激動狂飆分！　胡瓏貿：不再做傷害球隊的事

▲海神胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

▲海神胡瓏貿強調自己不能再做傷害球隊的事。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／高雄報導

高雄全家海神4日在回到主場情況下，於TPBL職籃季後賽首輪第3戰持續展現威力，最終88比79擊敗福爾摩沙夢想家，系列賽取得3勝0敗聽牌優勢。此戰海神本土一哥「海瓏王」胡瓏貿全場23分、8籃板、4助攻，包含三分球8投5中表現出色。在場上展現有別於過往的冷靜自信，賽後他強調，「我和自己溝通很久，不能再做傷害球隊的事！」

本季由於新任總教練費雪到來，胡瓏貿例行賽多事時間都從替補出發，與過往身為球隊本土主力得分點狀況有極大不同。

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不過進入季後賽，胡瓏貿連續3戰打出亮眼表現，季後賽首輪3戰平均繳出21.3分、5.7籃板、4助攻，成為海神取得3勝0敗「聽牌」最大關鍵人物。

胡瓏貿表示，「大家都給我很多自信，此戰對手無論怎麼換，都會有兩名大洋將在場上，移動比較慢，因此教練團都告訴我有空檔就要投。」

例行賽在對上攻城獅一戰，曾因為情勢失控，遭總教練費雪怒斥，胡瓏貿也說，「我和自己溝通很久，不要去做傷害球隊的事情，這是我要學習的課題。對方情緒激動，希望比賽能順順地走完，有點類似把自己放在自己的小區塊中的概念。」

胡瓏貿強調，「例行賽尾聲，教練就將我擺上先發，例行賽一直有傷在身，很開心在季後賽開打前把狀況調整好，不管替補或先發，我的工作就是把狀態調整好，並且繼續努力。」

「不會因為我今天打不到球、上場時間少、投籃投不進或是表現不好就不練球。而是不斷鞭策自己，才能有好表現，等待開花結果的那一天。」胡瓏貿如此說道。

對戰強敵夢想家能在季後賽首輪強勢3連勝，胡瓏貿則認為，「最關鍵主因還是大家準備好要打季後賽了，越被看不起，更要展現能力證明我們能和對手拚戰，撇除外界其他的聲音，專注在自己身上。」

▲海神胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

▲海神胡瓏貿季後賽展現強大得分爆發力，3戰場均21.3分表現出色。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL季後賽，海神胡瓏貿龍貓台籃夢想家

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