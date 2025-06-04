亞哥上班了！　于煥亞決勝期飆分秀展最佳第六人威力

▲海神于煥亞決勝期連拿7分，幫助球隊季後賽首輪取得3勝0敗絕對優勢。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／高雄報導

「第4節我要上場前，隊友們都對我說『亞哥上班了！』我知道決勝期就是我該跳出來的時刻。」高雄全家海神「年度最佳第六人」得主于煥亞如此說道。在他末節決勝期連拿關鍵7分的強勢表現下，海神徹底澆熄夢想家反撲氣燄，最終88比79在主場漂亮取勝，季後賽首輪取得3勝0敗「聽牌」。

前兩戰都在夢想家主場拿下勝利，海神4日回到主場再度有強悍攻守表現，「海瓏王」胡瓏貿全場23分、8籃板、4助攻，包含三分球8投5中，威勝13分、18籃板、4助攻、4阻攻，加上于煥亞決勝期連拿7分，全場12分、4助攻，攜手幫助海神拿下3連勝正式聽牌。

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海神總教練費雪表示，「非常開心我們能拿下系列戰第3勝，以身材較小的陣容還能與對手在籃板球總數（51比51）上抗衡，我感到非常驕傲，今天團隊打出非常美妙的籃球，這是很高張力的一場季後賽。回到主場能拿下勝利非常棒，但比賽中還是有些失控的地方，我們還能更好，雖然季後賽不一定能把比賽打得漂亮，但贏球就是贏球。」

于煥亞表示，「我的工作就是上場就得分，第4節關鍵時刻我應該要跳出來，也非常肯定團隊在防守端的拚勁，系列賽是要拿4場勝利，高興一晚之後，就要來準備在主場的系列第4戰。」

▲于煥亞強調自己就應該在關鍵時刻跳出。（圖／TPBL提供）