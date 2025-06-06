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快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季年度總冠軍賽，台灣時間6日首戰正式登場，由例行賽王者奧克拉荷馬雷霆交手從東區一度過關斬將出線的印第安那溜馬，雷霆一度手握15分大幅領先。不過溜馬末節開啟三分球攻勢，加上全場手感低迷的溜馬王牌球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）飆進不可思議中距離，最終溜馬就戲劇性以111比110贏得G1勝利。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯、戴格諾特，溜馬西亞卡姆、哈利伯頓、卡萊爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬總冠軍首戰一路挨打，但靠著哈利伯頓0.3秒準絕殺完成戲劇性逆轉勝。（圖／達志影像／美聯社）

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雷霆與溜馬首次對決爭冠，雷霆過往曾在「西雅圖超音速」時期，於1979年拿下隊史首冠，至於溜馬則仍在追尋隊史首座NBA年度總冠軍。

開賽雷霆就由一哥吉爾吉斯-亞歷山大領軍衝鋒，加上雷霆祭出團隊強勢防守令溜馬難以招架，SGA上半場個人轟下19分，加上溜馬前兩節出現18次大量失誤，上半場打完雷霆57比45穩定領先。

下半場開打後，兩隊打來互不相讓，但雷霆憑藉上半場領先優勢，仍穩住雙位數超前。吉爾吉斯-亞歷山大持續開啟無解「中距離模式」單打，讓雷霆又回到13分領先。

溜馬此戰手感最火燙的西亞卡姆（Pascal Siakam）在此節剩下17.3秒時三分球破網，讓落後追到僅剩6分差，不過雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大又投進此節終了前投進壓哨三分彈，雷霆3節打完持續85比76壓制溜馬。

末節雷霆持續掌握主動權，威廉斯（Jalen Williams）此節剩下9分42秒強勢切入爆扣後，雷霆拉開全場最大15分超前。

但溜馬不放棄追分希望，透納（Myles Turner）、托平（Obi Toppin）接連3顆三分彈命中，溜馬終場前6分16秒又追到僅4分差距。

關鍵時刻雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大再度跳出，強勢切入替球隊止血，但溜馬展現強大韌性，內姆哈德（Andrew Nembhard）終場前1分59秒強勢三分球破網，溜馬追到僅3分落後。

隨後雙方持續拉鋸，西亞卡姆內線強攻得手，溜馬終場前48.6秒追到僅剩1分差， 最後關鍵球權由溜馬掌握，哈利伯頓終場前0.3秒操刀執行最後一擊中距離命中破網，溜馬在總冠軍賽整場挨打情況下，就在哈利伯頓神奇中距離準絕殺情況下，以111比110驚險取勝。

溜馬此戰全場雖發生多達24次失誤，但靠著團隊飆進18顆三分球，加上哈利伯頓神奇逆轉一擊奪勝。全場溜馬以西亞卡姆19分、10籃板最佳，哈利伯頓14分、10籃板、6助攻，透納15分、9籃板，全隊共6人得分達雙位數。

打了47分59秒好球的雷霆，最終卻在剩下1秒不到情況下意外飲恨輸球，全場吉爾吉斯-亞歷山大狂轟38分、5籃板、3助攻、3抄截，威廉斯17分、4籃板、6助攻。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯、戴格諾特，溜馬西亞卡姆、卡萊爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大在總冠軍首戰意外遭到溜馬翻盤。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍賽雷霆溜馬吉爾吉斯-亞歷山大哈利伯頓西亞卡姆威廉斯Shai Gilgeous-Alexander

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