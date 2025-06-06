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快訊／好慘！溜馬上半場19次失誤　雷霆總冠軍首戰12分領先

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯、戴格諾特，溜馬西亞卡姆、卡萊爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大在NBA年度總冠軍賽首戰，上半場就狂轟19分。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季年度總冠軍賽，台灣時間6日首戰正式登場，由例行賽王者奧克拉荷馬雷霆交手從東區一路過關斬將出線的印第安那溜馬，雷霆靠著當家一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上半場狂轟19分，加上溜馬半場就發生多達19次失誤，雷霆前兩節打完57比45大幅領先。

雷霆與溜馬首次對決爭冠，回顧兩隊過往歷史，雷霆曾在球隊前身西雅圖超音速時期，於1979年拿下隊史首冠，球隊遷往奧克拉荷馬市並改名為雷霆後，則尚未嚐過冠軍滋味。

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溜馬曾於ABA時期3度奪冠，至於進入NBA之後，仍在追尋隊史首冠榮耀，溜馬上次打入NBA年度總冠軍賽，已經是西元2000年，在距離25年之後，本季再度重返NBA年度總決賽行列。

開賽雷霆就由一哥吉爾吉斯-亞歷山大領軍衝鋒，加上霍姆格倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）都有所發揮，雷霆開局打出7比0攻勢取得領先。

不過溜馬在東區冠軍賽MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）領軍下迅速追分，雙方很快戰成10比10局面。

但隨後雷霆不斷利用強勢防守造成溜馬失誤，吉爾吉斯-亞歷山大不斷強勢拿分，雷霆一波18比7攻勢令溜馬難以招架，首節在吉爾吉斯-亞歷山大強勢拿下12分，加上溜馬團隊出現多達9次失誤情況下，雷霆以29比20取得領先。

次節溜馬王牌球星哈利波頓（Tyrese Haliburton）三分冷箭得手，一度率隊追成6分差距，但雷霆再度靠著吉爾吉斯-亞歷山大強勢單打加上無解中距離穩住陣腳。但溜馬追分氣勢不斷，西亞卡姆又是強勢切入追到4分差。

此時雷霆再度祭出招牌壓迫防守，多特（Luguentz Dort ）連續三分球命中，瞬間又將領先擴大來到13分之多，隨後吉爾吉斯-亞歷山大又是三分冷箭破網，在他上半場獨拿19分帶領下，雷霆取得57比45的雙位數領先。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯、戴格諾特，溜馬西亞卡姆、卡萊爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬上半場團隊出現19次失誤，成為總冠軍首戰半場落後主因。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍賽雷霆溜馬吉爾吉斯-亞歷山大哈利伯頓西亞卡姆威廉斯Shai Gilgeous-Alexander

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