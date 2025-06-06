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快訊／NBA新絕殺之王　溜馬哈利伯頓季後賽第4度寫美技

記者杜奕君／綜合報導

NBA總冠軍賽6日登場，首戰一路挨打的印第安那溜馬，在終場前0.3秒靠著「新控衛之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）飆進不可思議中距離準絕殺，溜馬就111比110的不可思議表現，贏得G1勝利。值得一提的是，這也是本季季後賽哈利伯頓第4度飆進關鍵一擊，此戰也成功溜馬搶下冠軍賽首戰勝利。

▲溜哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬哈利伯頓神奇0.3秒準絕殺，率隊攻破雷霆主場。（圖／達志影像／美聯社）

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全場一路落後47分59秒之多，溜馬卻在最後終場前0.3秒，由陣中王牌球星哈利伯頓操刀單打執行最後一擊，順利中距離破網，戲劇性以1分之差攻破雷霆主場。

賽後哈利伯頓受訪時強調，「感謝教練與隊友願意相信我，讓我在關鍵時刻能夠出手這球。我只是用盡一切辦法贏球，這讓籃球變得更有趣。」

這也是哈利伯頓本季季後賽至今第4度投進關鍵球或是準絕殺及絕殺一擊，他在季後賽首輪對上公鹿第5戰，哈利伯頓上籃關鍵絕殺，終結本輪系列賽，讓溜馬以4勝1敗晉級。

東區季後賽次輪，溜馬在對上騎士第2戰，哈利伯頓弧頂飆進高難度後撤步三分彈，率隊絕殺並完成20分大逆轉。

東區決賽首戰，溜馬在末節一度落後17分情況下，靠著哈利伯頓神奇一擊追平，最終同樣逆轉拿下東區冠軍賽首勝。

最後則是今日在全場最多落後達15分情況下，哈利伯頓再度展現殺手本色，單刀完成0.3秒中距離準絕殺，幫助溜馬在冠軍賽首戰戲劇性收勝。

根據NBA官方轉播提供數據，自1997年以來，季後賽最後5秒內完成絕殺或是投進追平球，以詹姆斯（LeBron James）的8次最多，溜馬傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）與哈利伯頓則以5次並列第2位。

▲溜哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜哈利伯頓再次展現強心臟，領軍溜馬在總冠軍首戰奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍賽雷霆溜馬哈利伯頓Tyrese Haliburton

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