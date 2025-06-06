「安神」狂飆33分替夢想家續命　蔣淯安：找回自我特色

▲夢想家在蔣淯安狂飆33分帶領下，成功搶下季後賽首勝避免遭海神橫掃出局。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

在季後賽首輪面臨0勝3敗瀕臨淘汰局面下，蔣淯安挺身而出重現「安神」霸氣，全場狂轟33分、9籃板、4助攻、3抄截，幫助夢想家106比92贏球，終於在季後賽開胡奪勝。賽後蔣淯安強調，「還是一場一場的來，我將自己的心態調整，把個人特色打出來，希望能帶領球隊。」

蔣淯安本季加盟福爾摩沙夢想家，被視為這支中部勁旅爭冠最後一塊拼圖，但他卻因傷例行賽缺席大半賽季，不僅與團隊整合面臨不小考驗，也讓蔣淯安內心背負極大壓力。

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在季後賽首輪連輸給對手海神3場情況下，面對此戰再輸就將賽季淘汰的強大壓力，蔣淯安再度展現當今台灣職籃第一控衛霸氣，全場以5成命中率狂轟33分、9籃板、4助攻、3抄截，包含三分球9投5中，進攻端強大破壞力，終於幫助夢想家突圍，搶下本系列賽首勝，也避免首輪遭橫掃出局。

賽後蔣淯安表示，「這場團隊進攻修改蠻多的，單場拿到106分，今天我們有把腳步穩定好，沒有讓對手反撲，還是一場一場來。」

此戰爆發砍下33分，蔣淯安坦言，「自己稍微客氣了，也比較顧慮到團隊的打法，自己的心態調整，把個人特色打出來，希望能帶領球隊。」

▲蔣淯安此戰攻守兩端都卯足全力，終於替球隊拚下關鍵勝利。（圖／TPBL提供）

