運動雲

>

「安神」狂飆33分替夢想家續命　蔣淯安：找回自我特色

▲夢想家蔣淯安、霍爾曼，海神于煥亞、胡瓏貿、克雷格。（圖／TPBL提供）

▲夢想家在蔣淯安狂飆33分帶領下，成功搶下季後賽首勝避免遭海神橫掃出局。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

在季後賽首輪面臨0勝3敗瀕臨淘汰局面下，蔣淯安挺身而出重現「安神」霸氣，全場狂轟33分、9籃板、4助攻、3抄截，幫助夢想家106比92贏球，終於在季後賽開胡奪勝。賽後蔣淯安強調，「還是一場一場的來，我將自己的心態調整，把個人特色打出來，希望能帶領球隊。」

蔣淯安本季加盟福爾摩沙夢想家，被視為這支中部勁旅爭冠最後一塊拼圖，但他卻因傷例行賽缺席大半賽季，不僅與團隊整合面臨不小考驗，也讓蔣淯安內心背負極大壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在季後賽首輪連輸給對手海神3場情況下，面對此戰再輸就將賽季淘汰的強大壓力，蔣淯安再度展現當今台灣職籃第一控衛霸氣，全場以5成命中率狂轟33分、9籃板、4助攻、3抄截，包含三分球9投5中，進攻端強大破壞力，終於幫助夢想家突圍，搶下本系列賽首勝，也避免首輪遭橫掃出局。

賽後蔣淯安表示，「這場團隊進攻修改蠻多的，單場拿到106分，今天我們有把腳步穩定好，沒有讓對手反撲，還是一場一場來。」

此戰爆發砍下33分，蔣淯安坦言，「自己稍微客氣了，也比較顧慮到團隊的打法，自己的心態調整，把個人特色打出來，希望能帶領球隊。」

▲夢想家蔣淯安、霍爾曼，海神于煥亞、胡瓏貿、克雷格。（圖／TPBL提供）

▲蔣淯安此戰攻守兩端都卯足全力，終於替球隊拚下關鍵勝利。（圖／TPBL提供）
 

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／安神救我！　蔣淯安飆33分助夢想家奪季後賽首勝

快訊／安神救我！　蔣淯安飆33分助夢想家奪季後賽首勝

海神蘇文儒勇奪年度第二隊　感謝費雪、艾德帶來新思維

海神蘇文儒勇奪年度第二隊　感謝費雪、艾德帶來新思維

快訊／林書豪、高錦瑋領銜　TPBL職籃年度第一隊出爐

快訊／林書豪、高錦瑋領銜　TPBL職籃年度第一隊出爐

剩0.3秒遭翻盤輸球！　雷霆SGA：溜馬教會我們比賽是打48分鐘

剩0.3秒遭翻盤輸球！　雷霆SGA：溜馬教會我們比賽是打48分鐘

快訊／NBA新絕殺之王　溜馬哈利伯頓季後賽第4度寫美技

快訊／NBA新絕殺之王　溜馬哈利伯頓季後賽第4度寫美技

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

快訊／好慘！溜馬上半場19次失誤　雷霆總冠軍首戰12分領先

快訊／好慘！溜馬上半場19次失誤　雷霆總冠軍首戰12分領先

夢想家「3大陣型」逼不得已？　主帥坦言：高柏鎧成最大變數

夢想家「3大陣型」逼不得已？　主帥坦言：高柏鎧成最大變數

龍貓不激動狂飆分！　胡瓏貿：不再做傷害球隊的事

龍貓不激動狂飆分！　胡瓏貿：不再做傷害球隊的事

亞哥上班了！　于煥亞決勝期飆分秀展最佳第六人威力

亞哥上班了！　于煥亞決勝期飆分秀展最佳第六人威力

小40歲包養女現身法庭　王文洋被控拒認小孩還辱生母妓女　竟被稱暖男

熱門新聞

德保拉傷勢出爐！逕行退場惹議　平野曝球團內部將有懲處

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1德保拉逕行退場！平野曝球團將有懲處

2道奇逆轉大都會　大谷突破剋星敲雙安

3林家正不選秀？台鋼兩套劇本應對

4哈利伯頓0.3秒絕殺 溜馬冠軍G1逆轉勝

5高中女將連兩次前滾翻滑越終點摘金

最新新聞

1黃博多對悍將3戰全勝：沒有特別策略

2蔣淯安找回自我　飆33分夢想家續命

3平野神秘笑談破解力亞士

4魔神樂7局好投　樂天止對台鋼3連敗

5只差一壘打錯過完全打擊　林安可淡定

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

因雨暫停「不讓身體冷下來」　威能帝不催球速放鬆投

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366