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快訊／安神救我！　蔣淯安飆33分助夢想家奪季後賽首勝

▲夢想家蔣淯安、霍爾曼，海神于煥亞、胡瓏貿、克雷格。（圖／TPBL提供）

▲「安神」回歸！　蔣淯安狂飆33分幫助夢想家避免季後賽首輪遭橫掃。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

季後賽首輪福爾摩沙夢想家交手高雄全家海神第4戰，前3戰全敗的夢想家面臨背水一戰情況下，王牌球星蔣淯安大爆發，上半場獨拿18分，幫助夢想家一度取得24分大幅領先。在蔣淯安轟下33分、9籃板、4助攻、3抄截領軍下，夢想家106比92攻破海神主場，終於拿下季後賽首勝，也避免首輪遭橫掃命運。

系列前3戰全敗，已無退路的夢想家，此戰開賽打出10比2攻勢，雖然兩大主力林俊吉、高柏鎧相繼苦吞兩犯，但夢想家穩住陣腳，首節打完以26比19領先。

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▲夢想家蔣淯安、霍爾曼，海神于煥亞、胡瓏貿、克雷格。（圖／TPBL提供）

▲夢想家霍爾曼此戰攻下19分、13籃板。（圖／TPBL提供）

次節開打後，夢想家靠著蔣淯安、霍爾曼連續三分球命中，一波8比0攻勢拉開34比19大幅領先。但海神展現韌性，連續製造高柏鎧、林俊吉個人第3犯，但馬建豪完成3分打，穩住球隊10分領先優勢。

海神不放棄再度追近到6分差，不過蔣淯安先是弧頂三分球開轟，隨後又是強勢切入得手，再度幫助球隊拉開11分超前。夢想家長人洋將龍查雖吞下個人第4犯，但霍爾曼此時連拿6分，隨後蔣淯安先是強勢切入得手，隨後又精彩完成空中補籃，蔣淯安又助攻簡浩三分彈命中，讓夢想家拉開65比42的半場最大領先。

半場打完夢想家在蔣淯安拿下18分、3籃板、3助攻、2抄截，霍爾曼也貢獻14分、10籃板帶領下，夢想家取得67比45的大幅領先。

▲夢想家蔣淯安、霍爾曼，海神于煥亞、胡瓏貿、克雷格。（圖／TPBL提供）

▲海神蘇文儒此戰拿下17分。（圖／TPBL提供）

下半場開打後，蔣淯安又是率先切入取分，將領先擴大來到24分之多，但高柏鎧此節僅打90秒不到，又吞下個人第4犯，海神一波10比0攻勢追到僅14分差距。但蔣淯安、忻沃克又是連續三分冷箭開火，讓夢想家重新穩住陣腳。此節剩下2分26秒時，蔣淯安弧頂三分彈再度破網，3節打完夢想家持續以87比67壓制海神。

末節夢想家高柏鎧開打就吞下個人第5犯，但蔣淯安持續強勢切入得手，雖然海神克雷格、蘇文儒聯手追到僅14分差距，終場前2分59秒林俊吉進攻犯規，吞下個人第6犯退場。最終在蔣淯安猛砍33分、9籃板、4助攻、3抄截帶領下，夢想家106比92贏球，終於拿下系列賽首勝。

▲夢想家蔣淯安、霍爾曼，海神于煥亞、胡瓏貿、克雷格。（圖／TPBL提供）

▲海神于煥亞此戰拿下全隊最高21分。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 蔣淯安霍爾曼夢想家海神于煥亞胡瓏貿TPBL季後賽台籃

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