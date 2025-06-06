運動雲

>

快訊／林書豪、高錦瑋領銜　TPBL職籃年度第一隊出爐

▲TPBL職籃本季年度第一隊、年度第二隊得獎名單正式出爐。（圖／TPBL職籃提供）

▲TPBL職籃本季「年度第一隊」包括馬建豪（左起）、沃許本、林書豪、高錦瑋、克羅馬。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2024-25賽季「年度第一隊」、「年度第二隊」陣容出爐！年度第一隊陣容中，本季本土兩大頂尖後衛林書豪、高錦瑋領銜，另外還包括年度最佳洋將得主沃許本，以及頂級砍將克羅馬，另外本土高砲塔馬建豪也入選。至於年度第二隊陣容則包括林書緯、林俊吉以及蘇文儒加上高柏凱、曼尼高等戰將入選。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今日正式公布 2024-25 賽季年度第一隊（ALL-TPBL FIRST TEAM）與年度第二隊（ALL-TPBL SECOND TEAM）陣容，總計10位在例行賽中表現最具影響力的球員入選，名單橫跨四支球隊，前場與後場均衡展現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

年度第一隊由「禁區王者」沃許本、「得分機器」克羅馬與「全能側翼」馬建豪鎮守前場，另外兩位則由穩坐後場領袖寶座、以經驗與節奏掌控力引領國王前進的林書豪與雲豹攻守節奏引擎、展現超齡成熟與精準決策的高錦瑋聯手擔綱。

年度第一隊名單：
沃許本（新北國王／前場）
克羅馬（桃園台啤永豐雲豹／前場）
馬建豪（福爾摩沙夢想家／前場）
林書豪（新北國王／後場）
高錦瑋（桃園台啤永豐雲豹／後場）

年度第二隊則由高柏鎧與曼尼高構築前線戰力，兩者在進攻與防守端都是極大威脅，後場則由控球視野出眾、助攻端穩定輸出的林書緯領銜，搭配三分命中率名列前茅的林俊吉與高雄海神本季進步幅度最顯著的後衛蘇文儒組成，五人皆以穩定貢獻與高效率著稱，是各自球隊不可或缺的中堅份子。

年度第二隊：
高柏鎧（福爾摩沙夢想家／前場）
曼尼高（新北國王／前場）
林書緯（新北國王／後場）
林俊吉（福爾摩沙夢想家／後場）
蘇文儒（高雄全家海神／後場）

本屆入選球員中，新北國王共有四人入選，顯示其例行賽戰績與團隊戰力雙雙受到認可，夢想家有三人上榜，穩居本季聯盟戰力核心，雲豹兩人皆是排行榜常客，而海神由蘇文儒以突破性的成長首度入列年度隊伍，為球隊帶來亮眼肯定。

▲TPBL職籃本季年度第一隊、年度第二隊得獎名單正式出爐。（圖／TPBL職籃提供）

▲TPBL職籃本季年度第二隊則包括曼尼高、林書緯、蘇文儒、林俊吉、高柏鎧獲獎。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL林書豪高錦瑋年度第一隊沃許本曼尼高林俊吉馬建豪克羅馬台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

剩0.3秒遭翻盤輸球！　雷霆SGA：溜馬教會我們比賽是打48分鐘

剩0.3秒遭翻盤輸球！　雷霆SGA：溜馬教會我們比賽是打48分鐘

快訊／NBA新絕殺之王　溜馬哈利伯頓季後賽第4度寫美技

快訊／NBA新絕殺之王　溜馬哈利伯頓季後賽第4度寫美技

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

快訊／好慘！溜馬上半場19次失誤　雷霆總冠軍首戰12分領先

快訊／好慘！溜馬上半場19次失誤　雷霆總冠軍首戰12分領先

夢想家「3大陣型」逼不得已？　主帥坦言：高柏鎧成最大變數

夢想家「3大陣型」逼不得已？　主帥坦言：高柏鎧成最大變數

龍貓不激動狂飆分！　胡瓏貿：不再做傷害球隊的事

龍貓不激動狂飆分！　胡瓏貿：不再做傷害球隊的事

亞哥上班了！　于煥亞決勝期飆分秀展最佳第六人威力

亞哥上班了！　于煥亞決勝期飆分秀展最佳第六人威力

快訊／海神3連勝正式「聽牌」　胡瓏貿砍23分主場擊退夢想家

快訊／海神3連勝正式「聽牌」　胡瓏貿砍23分主場擊退夢想家

海神「邱森萬」腿傷無礙　邱子軒面對高柏鎧喊見招拆招

海神「邱森萬」腿傷無礙　邱子軒面對高柏鎧喊見招拆招

高柏鎧回歸讓夢想家大加分　蔣淯安直言防守端很安心

高柏鎧回歸讓夢想家大加分　蔣淯安直言防守端很安心

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

熱門新聞

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

李灝宇登上ESPN新秀榜Top 10：老虎下一位升上大聯盟人選

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇逆轉大都會　大谷突破剋星敲雙安

2哈利伯頓0.3秒絕殺 溜馬冠軍G1逆轉勝

3林家正不選秀？台鋼兩套劇本應對

4外媒曝大谷超暖舉動：只有他這麼做！

5高中女將連兩次前滾翻滑越終點摘金

最新新聞

1德保拉逕行退場！平野曝球團將有懲處

2中職測試會6月16日天母登場

3「不受到影響很難」古林傷退吐心聲

4！狂男喊：為什麼說我有癌症　新北某藥局被砸

5蘇文儒奪年度第二隊　感謝這兩人

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

因雨暫停「不讓身體冷下來」　威能帝不催球速放鬆投

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366