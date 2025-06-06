快訊／林書豪、高錦瑋領銜　TPBL職籃年度第一隊出爐

▲TPBL職籃本季「年度第一隊」包括馬建豪（左起）、沃許本、林書豪、高錦瑋、克羅馬。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2024-25賽季「年度第一隊」、「年度第二隊」陣容出爐！年度第一隊陣容中，本季本土兩大頂尖後衛林書豪、高錦瑋領銜，另外還包括年度最佳洋將得主沃許本，以及頂級砍將克羅馬，另外本土高砲塔馬建豪也入選。至於年度第二隊陣容則包括林書緯、林俊吉以及蘇文儒加上高柏凱、曼尼高等戰將入選。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今日正式公布 2024-25 賽季年度第一隊（ALL-TPBL FIRST TEAM）與年度第二隊（ALL-TPBL SECOND TEAM）陣容，總計10位在例行賽中表現最具影響力的球員入選，名單橫跨四支球隊，前場與後場均衡展現。

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年度第一隊由「禁區王者」沃許本、「得分機器」克羅馬與「全能側翼」馬建豪鎮守前場，另外兩位則由穩坐後場領袖寶座、以經驗與節奏掌控力引領國王前進的林書豪與雲豹攻守節奏引擎、展現超齡成熟與精準決策的高錦瑋聯手擔綱。

年度第一隊名單：

沃許本（新北國王／前場）

克羅馬（桃園台啤永豐雲豹／前場）

馬建豪（福爾摩沙夢想家／前場）

林書豪（新北國王／後場）

高錦瑋（桃園台啤永豐雲豹／後場）

年度第二隊則由高柏鎧與曼尼高構築前線戰力，兩者在進攻與防守端都是極大威脅，後場則由控球視野出眾、助攻端穩定輸出的林書緯領銜，搭配三分命中率名列前茅的林俊吉與高雄海神本季進步幅度最顯著的後衛蘇文儒組成，五人皆以穩定貢獻與高效率著稱，是各自球隊不可或缺的中堅份子。

年度第二隊：

高柏鎧（福爾摩沙夢想家／前場）

曼尼高（新北國王／前場）

林書緯（新北國王／後場）

林俊吉（福爾摩沙夢想家／後場）

蘇文儒（高雄全家海神／後場）

本屆入選球員中，新北國王共有四人入選，顯示其例行賽戰績與團隊戰力雙雙受到認可，夢想家有三人上榜，穩居本季聯盟戰力核心，雲豹兩人皆是排行榜常客，而海神由蘇文儒以突破性的成長首度入列年度隊伍，為球隊帶來亮眼肯定。

▲TPBL職籃本季年度第二隊則包括曼尼高、林書緯、蘇文儒、林俊吉、高柏鎧獲獎。（圖／TPBL職籃提供）