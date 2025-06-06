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海神蘇文儒勇奪年度第二隊　感謝費雪、艾德帶來新思維

▲蘇文儒獲年度第二隊肯定。（圖／高雄全家海神提供）

▲蘇文儒獲年度第二隊肯定。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2024-25賽季「年度第一隊」、「年度第二隊」陣容出爐！隸屬高雄全家海神的蘇文儒本季打出生涯年表現，繼日前獲得「年度進步獎」、「年度防守第一隊」肯定後，蘇文儒再度入選年度第二隊肯定。他也表示感謝總教練費雪帶來嶄新籃球思維，洋將艾德也在防守端給予指導，才能讓自己學習到更多。

職業生涯邁入第4季終於破繭而出，蘇文儒本季至今拿下年度進步獎、年度防守第一隊、聯盟年度第二隊，堪稱個人獎項大贏家。

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蘇文儒感謝總教練費雪帶給他不一樣的籃球思維，期許自己持續進步為球隊做出貢獻。「對的時機出手，就是好球，進或不進都是其次。」

蘇文儒提到費雪帶來的不同思維，過去曾有過投進球卻被費雪責備，「教練不會因為我今天得20分就說我做得好，他會告訴我如何更進步，如何讓這支球隊更好，過程中我也學習到如何去打正確的團隊籃球。」

身材在眾多球員中並不起眼，蘇文儒以防守拼勁彌補身高不足，「我不是身體素質很好的人，我只是肯去衝搶籃板，有可能對手手滑球掉到我手上。只要肯去做，就有機會是你的。」

蘇文儒提到洋將艾德在防守端也開導他，讓他放下防守的得失心，「艾德告訴我，不是抄掉進攻者的球才是好的防守，讓他很難出手、很難傳球，就算他高難度投進了，都是好的防守。是我今年學習到、幫助我改善防守犯規最多的地方。」
 

關鍵字： 蘇文儒海神年度第二隊TPBL台籃

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