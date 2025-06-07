運動雲

>

準備「海嘯式報價」　美媒爆料尼克今夏積極爭搶字母哥

▲公鹿安戴托昆波、獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克傳出可能以「海嘯式報價」鉅額合約爭取安戴托昆波加盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

東區豪門球隊紐約尼克在本季東區冠軍戰失利，不敵印第安那溜馬後，火速宣布開除帶隊戰績優異的總教練席波杜（Tom Thibodeau）且有意找來奇德（Jason Kidd）接任。另外，根據美國媒體報導，尼克準備提出「海嘯式報價」以鉅額合約作為籌碼，爭取聯盟頂級前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）加盟入隊。

尼克近日傳出向達拉斯獨行俠提出申請，允許讓尼克管理高層和獨行俠總教練奇德進行會面，奇德在上個賽季曾率獨行俠打入年度總冠軍賽，但最終不敵波士頓塞爾提克無緣奪冠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

奇德目前和獨行俠仍有兩年合約，但尼克有可能透過交易網羅奇德，過去奇德在2014年擔任布魯克林籃網總教練時，就曾被交易送往密爾瓦基公鹿，當時籃網換回兩個次輪新人選秀權。

不只是有意考慮奇德執掌兵符，尼克在球員戰力補強上，更傳出鎖定頂級球星「字母哥」安戴托昆波，根據美國記者沃爾菲爾（Gery Woelfel）報導，尼克準備提出「海嘯級」報價，爭取安戴托昆波加盟。

而安戴托昆波對於前進尼克似乎也興趣十足，日前他曾表示，「我喜歡在紐約打球，那裡似乎激發出我的最佳狀態。」

巧合的是，過去安戴托昆波和奇德就曾在公鹿合作，當時安戴托昆波對於奇德執教評價也相當不錯，未來兩人是否有可能在「大蘋果」聚首，將是這個休賽季NBA一大觀察重點。

▲▼獨行俠艾德華茲、威廉斯；主帥奇德談到傷兵問題相當無奈。（圖／達志影像／美聯社）

▲奇德可能也是獨行俠新任主帥熱門人選。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA尼克安戴托昆波字母哥奇德公鹿獨行俠Giannis Antetokounmpo

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

前兩節沒準備好　于煥亞喊話海神G5「上緊發條」

前兩節沒準備好　于煥亞喊話海神G5「上緊發條」

女兒發燒住院好揪心　蔣淯安舒壓竟靠和AI人工智慧聊天

女兒發燒住院好揪心　蔣淯安舒壓竟靠和AI人工智慧聊天

「安神」狂飆33分替夢想家續命　蔣淯安：找回自我特色

「安神」狂飆33分替夢想家續命　蔣淯安：找回自我特色

快訊／安神救我！　蔣淯安飆33分助夢想家奪季後賽首勝

快訊／安神救我！　蔣淯安飆33分助夢想家奪季後賽首勝

海神蘇文儒勇奪年度第二隊　感謝費雪、艾德帶來新思維

海神蘇文儒勇奪年度第二隊　感謝費雪、艾德帶來新思維

快訊／林書豪、高錦瑋領銜　TPBL職籃年度第一隊出爐

快訊／林書豪、高錦瑋領銜　TPBL職籃年度第一隊出爐

剩0.3秒遭翻盤輸球！　雷霆SGA：溜馬教會我們比賽是打48分鐘

剩0.3秒遭翻盤輸球！　雷霆SGA：溜馬教會我們比賽是打48分鐘

快訊／NBA新絕殺之王　溜馬哈利伯頓季後賽第4度寫美技

快訊／NBA新絕殺之王　溜馬哈利伯頓季後賽第4度寫美技

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

快訊／好慘！溜馬上半場19次失誤　雷霆總冠軍首戰12分領先

快訊／好慘！溜馬上半場19次失誤　雷霆總冠軍首戰12分領先

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

熱門新聞

快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光

接受陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照：情誼始終不變

悍將3比11不敵兄弟　本季吞30敗寫首見慘況

25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

超勵志！從工地重返投手丘拚選秀　新北凱撒林鴻祥飆速破150

網路文章猜測交易案　餅總嚇一跳：已經造成困擾

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　金額曝光

2陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照

3悍將3比11又輸！寫史上首見悲慘紀錄

425冠夢碎！喬帥法網4強遭辛納橫掃

5從工地重返投手丘！林鴻祥拚選秀

最新新聞

1大谷連3戰安打輸給紅雀　道奇遭完封

2老虎左投「三振保送比」將創歷史

3海嘯式報價！　尼克傳爭搶字母哥

4三拍子潛力股！許定捷目標甲子園

5美媒：庫明加短約續留勇士機率高

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【辦婚禮也不能錯過球賽】賓客們一起歡呼迎接中華隊勝利～

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【2歲就懂性感睡衣？】媽穿新衣對鏡自拍　2歲娃崩潰也想穿XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366