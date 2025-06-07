準備「海嘯式報價」　美媒爆料尼克今夏積極爭搶字母哥

▲尼克傳出可能以「海嘯式報價」鉅額合約爭取安戴托昆波加盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

東區豪門球隊紐約尼克在本季東區冠軍戰失利，不敵印第安那溜馬後，火速宣布開除帶隊戰績優異的總教練席波杜（Tom Thibodeau）且有意找來奇德（Jason Kidd）接任。另外，根據美國媒體報導，尼克準備提出「海嘯式報價」以鉅額合約作為籌碼，爭取聯盟頂級前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）加盟入隊。

尼克近日傳出向達拉斯獨行俠提出申請，允許讓尼克管理高層和獨行俠總教練奇德進行會面，奇德在上個賽季曾率獨行俠打入年度總冠軍賽，但最終不敵波士頓塞爾提克無緣奪冠。

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奇德目前和獨行俠仍有兩年合約，但尼克有可能透過交易網羅奇德，過去奇德在2014年擔任布魯克林籃網總教練時，就曾被交易送往密爾瓦基公鹿，當時籃網換回兩個次輪新人選秀權。

不只是有意考慮奇德執掌兵符，尼克在球員戰力補強上，更傳出鎖定頂級球星「字母哥」安戴托昆波，根據美國記者沃爾菲爾（Gery Woelfel）報導，尼克準備提出「海嘯級」報價，爭取安戴托昆波加盟。

而安戴托昆波對於前進尼克似乎也興趣十足，日前他曾表示，「我喜歡在紐約打球，那裡似乎激發出我的最佳狀態。」

巧合的是，過去安戴托昆波和奇德就曾在公鹿合作，當時安戴托昆波對於奇德執教評價也相當不錯，未來兩人是否有可能在「大蘋果」聚首，將是這個休賽季NBA一大觀察重點。

▲奇德可能也是獨行俠新任主帥熱門人選。（圖／達志影像／美聯社）