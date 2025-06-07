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前兩節沒準備好　于煥亞喊話海神G5「上緊發條」

▲夢想家蔣淯安、霍爾曼，海神于煥亞、胡瓏貿、克雷格。（圖／TPBL提供）

▲于煥亞直言季後賽G5，全隊必須重新上緊發條。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

季後賽首輪前3戰全勝取得「聽牌」，高雄全家海神6日力拚在主場橫掃福爾摩沙夢想家，希望率先取得晉級總冠軍賽門票。但夢想家主控蔣淯安全場爆砍33分，加上海神團隊三分外線徹底熄火，最終球隊以14分之差敗北。海神主力射手于煥亞就強調，「夢想家比我們更想贏球，我們全隊要上緊發條，好好準備第5戰。」

海神在季後賽首輪前3戰團隊表現大爆發，取得系列賽3勝0敗的絕對優勢，但此戰主場面對夢想家，上半場海神打來卻是荒腔走板，前兩節打完就落後多達22分，也造成最終輸球結果。

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海神總教練雪表示，「開賽前24分鐘我們沒有準備好，給了對手太多投籃空檔，讓對手抓了太多進攻籃板，下半場我們有努力，但不夠追回上半場落後的比分，一場比賽有48分鐘，我們從頭到尾都應該把防守給做好，只有下半場打得好，是不足以贏球的。」

此戰拿下全隊最高21分的于煥亞則說，「看得出來，夢想家比我們更想贏這場比賽，提醒團隊系列賽還沒結束，還是要上緊發條，開局就被打了10比2攻勢，這不是我們該做的，要趕快忘掉此戰，下一戰就在後天，要好好準備第5戰。」

關鍵字： 蔣淯安霍爾曼夢想家海神于煥亞胡瓏貿TPBL季後賽台籃

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