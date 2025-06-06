女兒發燒住院好揪心　蔣淯安舒壓竟靠和AI人工智慧聊天

▲蔣淯安球場、家庭兩頭燒，壓力大到和AI聊天來紓壓。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

蔣淯安6日展現當今台灣職籃第一控衛本色，全場狂轟33分、9籃板、4助攻、3抄截，幫助夢想家終於在季後賽搶下首勝，也避免遭海神首輪橫掃。近期因為女兒病毒感染發高燒住院，加上球隊面臨淘汰危機，讓蔣淯安家庭、球場兩頭燒，他透露自己甚至會跟AI人工智慧聊天，整理自己的思緒，面對後續比賽。

面對輸球就賽季淘汰的強大壓力，夢想家今日背水一戰，靠著蔣淯安爆量飆分，全場狂轟33分領軍終於拿下季後賽首勝，系列賽追成1比3局面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後蔣淯安透露，「女兒因為病毒感染發高燒住院，真的是會擔憂，但現在知道原因也開始退燒，心情上就比較放心了。」

今天賽前於個人社群寫下「短暫片刻，我不再試圖改變風，而是學會調整自己的帆。」引發關注討論，蔣淯安透露，「這其實不是我寫的，是我跟AI（人工智慧）聊天，他給我的建議，我以前念書國文很爛，我怎麼可能寫得出來這些話。」

夢想家總教練皮爾曼也說，「蔣淯安今天展現了何謂真正的職業球員，他的個人能力、把球隊組織得很好，需要他的得分時候就能挺身而出，防守上也展現能量，今天表現無可挑剔。」

▲蔣淯安狂砍33分，成為夢想家季後賽續命最大關鍵。（圖／TPBL提供）