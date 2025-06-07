溜馬「隱形大鎖」是他　內姆哈德成季後賽頂級後衛剋星

▲溜馬內姆哈德成為球隊在冠軍賽首戰贏球的隱形功臣。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

印第安那溜馬6日在NBA年度總冠軍賽首戰靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）0.3秒準絕殺，戲劇性擊敗奧克拉荷馬雷霆收勝。其中在關鍵時刻投進三分球，且成功封阻雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的溜馬後衛內姆哈德（Andrew Nembhard），更被視為G1贏球隱形功臣，更是溜馬看防頂尖後衛的最佳解答。

面對雷霆本季「年度MVP」，也是當代NBA頂尖砍將的吉爾吉斯-亞歷山大，溜馬推出主力雙能衛內姆哈德銜命看防，兩人也是加拿大男籃國家隊戰友，因此內姆哈德對於SGA攻守習性，也可說有一定程度了解。

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總冠軍首戰，吉爾吉斯-亞歷山大雖然全場狂砍38分、5籃板、3助攻，但第4節剩下11.1秒時，SGA強勢單打後仰跳投，卻被內姆哈德成功守下，也才有後續哈利伯頓0.3秒準絕殺逆轉戲碼。

內姆哈德不僅防守端有穩定表現，在進攻上，冠軍系列首戰終場前1分59秒一次華麗運球單打後，高難度三分球出手命中，也成為溜馬當時緊咬比分的重要關鍵。

冠軍賽首戰內姆哈德貢獻14分、4籃板、6助攻，表現相當稱職。溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）就表示，「內姆哈德攻守兩端都有出色發揮，他對吉爾吉斯-亞歷山大的那次防守很關鍵，還有那個後撤步三分球，讓全隊氣勢獲得了帶動。」

事實上，根據數據統計，內姆哈德在本季季後賽堪稱「明星後衛殺手」，眾多頂級後衛在他的看守下，整體數據都呈現下滑狀態。

在面對密爾瓦基公鹿，里拉德（Damian Lillard）整體命中率僅有23.1%，交手克里夫蘭騎士時，「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）命中率也僅有23.3%。

東區決賽面對尼克主控布朗森（Jalen Brunson），內姆哈德也僅讓對手投出38.2%的整體命中率，至於季後賽在對位吉爾吉斯-亞歷山大時，他的命中率也僅有33.3%，遠低於整場比賽的46.7%，整體防守表現可說相當出色。

溜馬一哥哈利伯頓就說，「如果不是年度獎項要有最少例行賽65場的出賽限制，內姆哈德一定能入選年度防守陣容，他確實是一位非常出色的防守者。」