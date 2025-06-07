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快訊／林書豪率國王驚天逆襲　橫掃戰神挺進TPBL年度總冠軍賽

▲戰神丁聖儒、陳文宏、莫爾曼、許皓程，國王林書豪、李愷諺、萊恩。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王強勢完成逆轉，4連勝橫掃戰神挺進年度總冠軍賽。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃季後賽新北國王vs.台北台新戰神系列第4戰7日持續在戰神主場和平籃球館登場，前3戰全輸已無退路的戰神，此戰開賽就靠丁聖儒、陳文宏打出強大氣勢，下半場一度手握11分領先優勢，但國王末節展現王者之勢，曼尼高、林書緯、桑尼以及李愷諺輪番出擊，最終國王完成精彩逆轉勝，以101比93橫掃戰神，4勝0敗挺進年度總冠軍賽。

開賽國王先聲奪人，打出8比3領先優勢，但戰神主控「小丁」丁聖儒遠投近切無往不利，加上陳文宏前7投命中6球，幫助戰神一度以6分領先。

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但國王迅速反擊，呂政儒三分彈命中，隨後曼尼高又是抄截後單臂爆扣，首節打完戰神靠陳文宏砍下15分，丁聖儒也有12分、3助攻攜手合作下，戰神守住33比32領先。

次節國王持續反撲，林書緯、呂政儒帶起一波12比2攻勢，迅速要回9分領先。此時戰神總算甦醒，錢肯尼、丁聖儒連續強勢切入，隨後莫爾曼切入3分打，隨後又是兩罰俱中，加上曹薰襄強勢切入得手，戰神回敬一波13比0攻勢，逆轉48比44超前。

▲戰神丁聖儒、陳文宏、莫爾曼、許皓程，國王林書豪、李愷諺、萊恩。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神丁聖儒攻下全隊最高17分。（圖／TPBL職籃提供）

但國王持續穩紮穩打，李愷諺快攻上籃得手後，國王再度1分反超。戰神喊出暫停後，小將江均強勢切入要回領先，隨後艾力克又是中距離得手，讓戰神半場打完以54比51取得領先。

下半場開打後，戰神靠著國王沃許本技術犯規，加上連續站上罰球線取分，隨後莫爾曼丁聖儒以及米勒合計4記三分球命中，戰神在此節終了前3分13秒，拉開76比65領先。

隨後國王雖然嘗試追分，但曹薰襄又是強勢切入進算加罰，不過國王蘇士軒底線三分球命中持續追分，但戰神3節打完仍守住79比75領先優勢。

末節雙方進入激烈肉搏戰，國王靠著曼尼高高難度切入加上桑尼三分球命中，隨後李愷諺又是切入上籃命中，國王一波7比2攻勢逆轉1分超前。

▲戰神丁聖儒、陳文宏、莫爾曼、許皓程，國王林書豪、李愷諺、萊恩。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王李愷諺轟下22分、6籃板、4助攻、2抄截成為挺進冠軍賽最大功臣。（圖／TPBL職籃提供）

所幸戰神暫停過後靠著莫爾曼單打拋射止血，但國王桑尼再度三分冷箭破網要回兩分領先，隨後雙方持續拉鋸，戰神雷蒙恩三分球命中，艾力克快攻單臂重扣，戰神終場前4分52秒又要回1分領先優勢。

但隨後林書豪、曼尼高合計4罰俱中，終場前2分36秒李愷諺上籃得手，國王拉開93比88領先。隨後戰神米勒兩罰命中追到3分差，但終場前1分50秒國王曼尼高完成關鍵進算加罰，讓國王拉開96比90領先。終場前1分28秒林書緯三分彈破網奠定勝果，終場前28.2秒李愷諺兩罰俱中，國王此時拉開8分領先，最終國王強勢以101比93完成逆轉勝，季後賽4連勝橫掃戰神，也率先挺進TPBL職籃年度總冠軍賽。

國王全場以李愷諺拿下22分、6籃板、4助攻、2抄截最佳，曼尼高16分、7籃板、6助攻、3抄截、2阻攻，林書豪16分，桑尼14分、13籃板。

此戰拚盡全力的戰神方面，全隊共6人得分達雙位數，丁聖儒拿下17分、4助攻，莫爾曼16分、9籃板，陳文宏15分、8籃板、2抄截，曹薰襄10分、4助攻。

▲戰神丁聖儒、陳文宏、莫爾曼、許皓程，國王林書豪、李愷諺、萊恩。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神陳文宏此戰有15分、8籃板、2抄截貢獻。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL戰神國王林書豪丁聖儒陳文宏莫爾曼李愷諺季後賽台籃

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