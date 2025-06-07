季後賽之旅告終　雷蒙恩霸氣喊話：未來要成聯盟最強球員

▲職業生涯首個賽季正式告終，雷蒙恩喊話將朝聯盟最佳球員目標邁進。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

本季以首輪第1順位加盟台北台新戰神，有「怪物狀元」稱號的雷蒙恩，在新秀賽季斬獲年度新人王、年度防守第二隊後，也順利幫助球隊挺進季後賽，不過在7日在首輪遭新北國王以直落4橫掃出局，賽季黯然告終。但雷蒙恩喊話，「進步才要開始，休賽季我有很多需要強化的個人項目，我要成為聯盟最好的球員，這一直都是我的目標！」

頂著昔日CBA中華職宏國象名將雷克斯之子頭銜，雷蒙恩在加盟TPBL職籃的新秀賽季表現大放異彩，例行賽場均10.1分、4.5籃板、2.1助攻、1.5抄截，獲得年度最佳新人、年度防守第二隊兩大獎肯定。

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季後賽首輪，雷蒙恩4戰繳出場均13.8分、4.5籃板、2助攻、1.5抄截，整體表現仍維持一定水準，特別是三分球命中率更提升到42.9%，每場能投進2.3顆三分球。

雷蒙恩在賽季正式淘汰後表示，「這是我職業生涯首次打季後賽，很開心和團隊一起學習到東西，陳文宏、丁聖儒今天啟發了我，我很難過自己沒有拿出好表現來幫助球隊。今天我一直出現犯規麻煩，當我最後找回比賽節奏，沒想到我又6犯了，因此很沮喪。」

談到自己職業生涯首個賽季的總結，雷蒙恩表示，「「很多球場上的東西我都要進步，最重要的就是提升我的投射能力，我要成為聯盟最好的球員，這一直是我最重要的目標。」