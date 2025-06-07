快訊／不管冠軍賽對手是誰　林書豪笑稱「睡得很OK」

▲國王林書豪率隊在季後賽完成橫掃晉級。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

新北國王在TPBL季後賽首輪順利以4勝0敗橫掃台北台新戰神，率先挺進TPBL職籃2024-25賽季年度總冠軍賽。由於另一邊福爾摩沙夢想家與高雄全家海神系列賽尚未出現結果，因此當國王被問到冠軍賽可能對手時，林書豪笑稱，「自己每天睡得很OK，沒在關注另一邊戰況，我們不能選擇對手，但夢想家跟海神都很強，兩隊都必須要尊重。」

國王今日在客場完成末節26比14逆襲，順利以101比93擊敗戰神，並在季後賽首輪完成4戰「橫掃」，率先取得晉級年度總冠軍賽資格。

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賽後國王總教練萊恩被問到晉級冠軍賽後，對於另外兩個可能對手夢想家、海神的看法時表示，「我只想先好好睡一覺，這幾天所有教練團都熬夜剪影片，等到另一個組合有結果再說吧。」

國王一哥林書豪則幽默回應，「教練沒有睡很多，可是我睡得OK，我沒有看另一邊的比賽，我專注在我們這個組合的比賽，我們不能選擇對手，但夢想家跟海神都很強，兩隊都必須要尊重。」

▲國王林書豪直言不管總冠軍賽對手會是誰，海神跟夢想家都必須獲得尊重。（圖／TPBL職籃提供）