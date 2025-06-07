本季「最強李愷諺」來了！　晉級冠軍賽喊話：我在最佳狀態

▲國王李愷諺季後賽首輪G4砍下22分，幫助球隊橫掃戰神晉級年度總冠軍賽。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

新北國王7日在季後賽首輪第4戰，末節打出26比14驚天逆轉，最終101比93擊敗台北台新戰神，以4勝0敗完成橫掃，晉級年度總冠軍賽。此戰轟下全場最高22分外帶6籃板、4助攻、2抄截的李愷諺，賽後直言表示，「本季經歷大小傷勢，目前的我在身體狀態上，是處在本季最佳狀態！」

本季一度飽受膝蓋、腳踝、手臂傷勢困擾，甚至一度影響個人外線投射機制，但李愷諺在季後賽首輪找回「新北飆風玫瑰」風采，G3拿下18分，今晚的封關戰更有本季「個人新高」的22分外帶6籃板、4助攻、2抄截精彩表現。

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賽後李愷諺直言，「目前我的身體狀態，確實是整個賽季以來最好的狀態，之前手的狀態真的蠻不好的，感謝教練給我這個機會，教練讓我調整狀態，讓我在場上能夠犯一些錯來調整。」

談到此戰贏球最大關鍵，李愷諺則強調，「和上一戰一樣，一開始沒有落實好防守，團隊溝通也有問題，末節把防守強度拉起來，勢必要拿下此戰勝利。」

▲國王李愷諺自稱目前在這個賽季個人最佳狀態。（圖／TPBL職籃提供）