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勇士本季洋將陣容全走人　金恩、沃特斯、柏德宣布離隊

▲富邦勇士宣布金恩、沃特斯、柏德等3名洋將正式離隊。（圖／勇士提供）

▲富邦勇士宣布金恩、沃特斯、柏德等3名洋將正式離隊。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士今天宣布洋將金恩(Nick King)、沃特斯(Brandon Walters)、柏德(Jabari Bird)離隊。

金恩於本季初加盟勇士，效力期間金恩於例行賽發揮全能身手，還曾兩度獲選聯盟單週最佳球員，在季後賽與總冠軍賽共出賽6場，場均繳出17.2分、5.8籃板、4.5助攻，強悍的進攻能力，是球隊本季不可或缺的要角。

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沃特斯同樣也於季初加入球隊，例行賽表現穩定，來到季後賽開始場場全勤，季後賽出賽4場，場均貢獻14.5分、8籃板、1抄截，來到總冠軍賽出賽7場，繳出9.1分、7.6籃板、1.3助攻，更在5月17日總冠軍賽第五戰末節狂砍五顆三分球，幫助球隊搶下關鍵聽牌戰役。

▲富邦勇士宣布金恩、沃特斯、柏德等3名洋將正式離隊。（圖／勇士提供）

柏德雖在季中加盟勇士，不過柏德一加入立即對球隊做出實質貢獻，2月6日首秀對上台鋼獵鷹的比賽中，個人砍進22分，投籃命中率高達8成，華麗的運球及多次上演高難度且精湛的中距離跳投，幫助球隊在鋒線戰力的提升。

勇士球團表示，對於金恩、沃特斯、柏德為團隊的付出，球團表示很榮幸能與三位洋將並肩作戰，感謝他們的效力，期許他們未來的職業生涯一路順遂，持續在場上發光發熱。

▲富邦勇士宣布金恩、沃特斯、柏德等3名洋將正式離隊。（圖／勇士提供）

關鍵字： 富邦勇士PLG金恩沃特斯柏德台籃

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