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快訊／SGA狂轟34分8助攻　雷霆總冠軍第2戰16分打爆溜馬

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大，溜馬哈利伯頓、透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大狂轟34分、5籃板、8助攻、4抄截，率隊總冠軍第2戰取勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA年度總冠軍賽第2戰，台灣時間9日開打，首戰搞砸雙位數領先優勢，遭印第安那溜馬0.3秒準絕殺的奧克拉荷馬雷霆。今日在一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍下，第2節一度手握23分領先，最終在SGA砍下34分、5籃板、8助攻、4抄截強勢領軍下，雷霆以123比107贏球，系列賽扳成1比1平手。

 
 
 
 
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開賽兩隊手感都呈現冰冷，溜馬連續3記三分球破網，王牌球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）率隊20比17逆轉超前。不過雷霆霍姆格倫（Chet Holmgren）首節末段遠投近切無往不利，個人連拿7分帶動下，雷霆以26比20領先。

第2節雷霆持續搶攻，一波19比2猛攻，拉開52比29領先。大鎖卡魯索（Alex Caruso）防守端連續擋住溜馬進攻，加上一哥吉爾吉斯-亞歷山大前兩節貢獻15分，半場打完雷霆取得59比41大幅領先。

雷霆上半場領先最大關鍵，除了團隊命中率高達51.1%之外，防守端更將溜馬限制僅有34.9％投籃命中率。

下半場開打後，溜馬持續嘗試追分，奈史密斯（Aaron Nesmith）三分球命中後，溜馬縮小至14分差距。

但雷霆除了王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大持續飆分，包括二當家威廉斯（Jalen Williams）以及上半場就表現出色的卡魯索也持續貢獻，雷霆3節打完又將領先穩定拉開到19分。

末節開局雷霆又是成功進球，領先擴大至21分，溜馬透納（Myles Turner）精彩爆扣企圖提振士氣，但雷霆隨即有威金斯（Aaron Wiggins）三分彈命中澆熄對手反撲氣焰。最終雷霆就在主場以16分之差強勢贏球，系列賽扳成1比1平手。

雷霆全場以吉爾吉斯-亞歷山大砍下34分、5籃板、8助攻、4抄截最佳，卡魯索替補貢獻20分，威廉斯19分、5籃板、5助攻。

溜馬雖有6人得分上雙，但自第2節開始就遭雷霆壓制，哈利伯頓拿下17分、3籃板、6助攻、2抄截、2阻攻，透納16分、4籃板、4助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）15分、7籃板、4助攻。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大，溜馬哈利伯頓、透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬透納末節有精彩爆扣美技，可惜球隊仍以大比分落敗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍賽雷霆吉爾吉斯-亞歷山大霍姆格倫溜馬哈利伯頓SGA

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