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擔架抬出場！馬建豪傷勢出爐　腹肌中度撕裂傷將休3至4周

▲夢想家主力前鋒馬建豪傷勢出爐，腹部外側肌肉中度撕裂傷將至少休養3到4周。（圖／取自夢想家Facebook）

▲夢想家主力前鋒馬建豪傷勢出爐，腹部外側肌肉中度撕裂傷將至少休養3到4周。（圖／取自夢想家Facebook）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家昨（8日）在TPBL職籃季後賽首輪黯然淘汰，賽季就此告終，在比賽決勝期夢想家主力前鋒馬建豪甚至一度因為撞傷腹部，當場痛苦倒地一度無法起身，甚至動用擔架緊急抬送出場。根據夢想家球團公布，馬建豪今日赴醫院檢查後，確認右側腹部外側肌肉中度撕裂傷，以及肌腱輕度撕裂傷，目前預計需休養3到4周的時間。

本季拿下聯盟「年度第一隊」殊榮的夢想家主力前鋒馬建豪，在季後賽首輪關鍵第5戰，個人繳出13分、2籃板，不過卻在比賽關鍵時刻因為腹部遭受撞擊，當下痛苦倒地無法起身，隨後被擔架緊急抬送出場。

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雖然馬建豪隨後仍回到球員席，但明顯已經無法上場，最終夢想家也以3分之差敗北，季後賽首輪1勝4敗遭高雄全家海神淘汰。

夢想家球團今日公告，馬建豪經過烏日林新醫院檢查診療，確認右側腹部外側肌肉中度撕裂傷，以及肌腱輕度撕裂傷，目前預計需休養3到4周的時間。

此次季後賽首輪5戰，馬建豪繳出場均12分、3.6籃板、1.4助攻，整體投籃命中率僅有32.3%。

不過在馬建豪確定將因傷休養3到4周情況下，是否能趕上7月12日開打的瓊斯盃籃球邀請賽仍充滿變數，甚至後續包括8月5日在沙烏地阿拉伯開打的亞洲盃男籃賽，中華隊也肯定需要這位鋒線好手的戰力助陣。

關鍵字： 馬建豪夢想家季後賽TPBL瓊斯盃亞洲盃台籃

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