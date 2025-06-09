雷霆SGA總冠軍前兩戰合計轟72分　打破艾佛森高懸24年神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

NBA年度總冠軍賽第2戰雷霆以123比107擊潰溜馬，系列賽扳成1比1平手，此戰雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場狂砍34分、5籃板、8助攻、4抄截領軍奪勝，連同總冠軍系列首戰拿下38分、5籃板、3助攻、3抄截，生涯前兩場總冠軍賽合計拿下72分，刷新了聯盟史上球員在生涯前兩場總冠軍賽的合計總得分紀錄。

在本季幫助雷霆例行賽風光拿下68勝，個人也勇奪職業生涯首座「年度MVP」獎項肯定後，吉爾吉斯-亞歷山大在首度踏上NBA年度總冠軍賽舞台後，整體表現依舊十分亮眼，首戰砍下38分、5籃板、3助攻、3抄截，可惜最後遭溜馬哈利波頓（Tyrese Haliburton）0.3秒準絕殺逆轉。

而今日系列第2戰，吉爾吉斯-亞歷山大再度遠投近切無往不利，全場21投11中拿到34分、5籃板、8助攻、4抄截，也終於幫助雷霆拿下本次冠軍決賽首勝。

在總冠軍前兩戰，吉爾吉斯-亞歷山大合計轟下72分，改寫了NBA所有球員在生涯前兩場冠軍賽總得分合計新高紀錄，原紀錄保持人，正是大名鼎鼎的傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）在2001年總冠軍賽時，前兩戰合計砍下71分。

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另外，吉爾吉斯-亞歷山大也成為NBA總冠軍賽史上，第2位生涯前兩場冠軍賽，個人得分都超過30分大關的球員，前一位達成此壯舉者，正是「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）。

賽後吉爾吉斯-亞歷山大表示，「雷霆主場的球迷太特別了，他們每場比賽都能想辦法變得更吵，來鼓舞我們，我不知道他們是怎麼做到的，但雷霆球迷一定是全世界最棒的球迷。」

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大打破「戰神」艾佛森高懸超過24年神紀錄。（圖／達志影像／美聯社）