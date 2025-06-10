盧峻翔缺陣僅10人戰強敵黎巴嫩吞敗　領航猿仍拚進BCL亞冠賽8強

▲領航猿面對強敵貝魯特體育輸球，但仍拚入本屆BCL最終8強。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃冠軍勁旅桃園璞園領航猿，台灣時間10日凌晨再度進行亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）第2場小組賽事，對手則是上屆BCL冠軍強權黎巴嫩貝魯特體育，面對對手擁有阿拉基（Wael Arakji）等名將在陣，領航猿在當家球星盧峻翔受傷無法上陣，全場僅有10名可用之兵情況下，即便一度落後達29分，仍展現追分韌性，最終領航猿82比99敗北，但仍以1勝1敗挺進本屆賽事8強。

領航猿先前在BCL東亞區資格賽拿下亞軍，順利挺進BCL正賽，領航猿在小組賽和衛冕軍黎巴嫩貝魯特體育以及南韓KBL職籃昌原LG獵隼同組，此次共9隊參賽，取前8強晉級。

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▲貝魯特體育的亞洲頂尖控衛阿拉基，此戰狂轟33分外帶7助攻。（圖／取自FIBA官網）

領航猿首戰面對昌原LG獵隼，雖然當家球星「夜王」盧峻翔在開賽不到兩分鐘就意外扭傷腳踝，但最終仍順利贏得隊史BCL正賽首勝，也幾乎篤定取得8強門票。

今日面對強敵貝魯特體育，盧峻翔依舊因傷高掛免戰牌，在對手擁有亞洲明星後衛阿拉基，以及具有NBA資歷的洋將喬治-杭特（Marcus Anthony Georges-Hunt）、梅克（Thon Maker）領軍下，領航猿最多一度落後多達29分。

不過末節領航猿仍展現韌性，小將陳力生強勢切入，外線也順利開火，加上此戰手感最好的伯朗、布依德持續搶分，主力後衛李家慷也三分冷箭命中，領航猿一度追到僅13分差，逼使對手再度派上主力穩住勝果，最終貝魯特體育以17分之差勝出。

此戰領航猿雖然輸球，但仍展現強大拚搏意志，伯朗拿下全隊最佳17分、13籃板，布依德17分，李家慷則有本土最佳12分，陳力生則高效率替補拿下9分。

贏球的貝魯特體育方面，阿拉基展現亞洲頂尖球星風采，全場狂轟33分還送出7次助攻，至於喬治-杭特則有25分、6籃板、4助攻，梅克則是16分進帳。

領航猿在順利取得8強門票後，下一戰對手將是杜拜青年國民，比賽則將於台灣時間11日晚間22時正式開打。

▲領航猿新秀陳力生此戰貢獻9分。（圖／取自FIBA官網）