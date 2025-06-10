宜蘭U15公益籃球營復辦　陳國維盼傳承已故球星王男桂精神

▲台銀男籃技術顧問陳國維此次將擔任宜蘭U15青少年公益籃球訓練營指導教練。（圖／翻攝自IG）

記者杜奕君／綜合報導

為延續昔日戰友，也是已故SBL球星王男桂心願，同樣出身宜蘭的SBL台銀男籃技術顧問陳國維攜手台銀助理教練陳禹誌、體能教練黃兆佑，在6月14、15日於宜蘭高中舉辦宜蘭U15青少年公益籃球訓練營，希望給予宜蘭在地的學童，有更多學習與追逐籃球夢機會。

由宜蘭縣籃球發展協會主辦、國立宜蘭高級中學協辦，「熊兄弟體能工作室」擔任承辦單位的2025宜蘭U15青少年公益籃球訓練營，在先前受到疫情影響，暌違6年再度舉辦。

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此次也特別圍繞「活力」、「希望」與「傳承」三大核心理念，希望延續已故SBL球員王男桂的宜蘭籃球精神，讓宜蘭在地喜歡籃球的學童們，獲得更專業的籃球指導及訓練課程。

王男桂過去於HBL高中籃球聯賽時期，曾是知名「宜中三劍客」，當時也幫助宜蘭高中拿下校史最佳HBL第4名成績。後續王男桂也在SBL超級籃球聯賽發光發熱，不過卻在2023年因車禍不幸離世。

身為當時宜中戰友，現台銀男籃技術顧問的陳國維，也希望延續好友希望回饋故鄉籃球的精神，因此在此次訓練營也希望「阿桂」的10號球衣精神能夠延續。

此次公益籃球訓練營除了一系列專業籃球訓練外，也特別邀請了畢業自宜蘭高中的現役台銀球員林哲霆、郭振復，將與參訓學員分享自身的籃球經驗，也希望透過此平台，讓更多在地的宜蘭青少年，獲得被看見的機會。