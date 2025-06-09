職棒啦啦隊女神丹丹、安娜領軍　直飛首爾培證英雄主場熱血觀戰

▲旅天下攜手職棒啦啦隊女孩們推出「韓國職棒主題團」，感受培證英雄隊賽事熱血氛圍。（圖／旅天下）

記者杜奕君／綜合報導

職棒啦啦隊文化商機無限，就連旅遊主題也能有人氣啦啦隊女郎應援同遊南韓！繼去年成功與啦啦隊女孩「若潼」合作一日店長活動後，又有旅行業者推出升級版行程——「韓國職棒培證英雄5日遊」。首發團將於6月16日出發，邀請旅客與10位超人氣啦啦隊女孩共赴韓國，融合體育應援與文化體驗，打造全新旅遊模式。

這次行程集結丹丹、安娜、Yuki、卡洛琳、大頭、奶昔、陳愉、芮妮、一七與芮絲等10位啦啦隊女孩，分為5團，每團由2位女孩陪同旅客前往韓國。行程亮點包括前往首爾巨蛋，近距離感受「培證英雄隊」賽事現場的熱血氛圍，並規劃一系列韓國文化活動，如穿著傳統韓服遊覽景福宮、製作韓式辣椒醬及經典拌飯。此外，還安排2小時專屬拍照時間，讓粉絲與啦啦隊女孩留下珍貴合影。

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除了體育應援，行程也涵蓋熱門觀光景點，帶旅客探訪話題韓劇《淚之女王》拍攝地，並造訪首爾最大百貨商場「The Hyundai Seoul Store」，滿足購物與觀光需求。旅客全程入住市區商圈飯店，方便自由活動時使用大眾交通工具暢遊首爾。

該主題團自6月至8月共推出5梯次，總計125席次，每團售價38800元起。旅天下發言人許哲郎表示，「棒球是台灣人高度關注的運動，近年中華隊在國際賽場表現亮眼，棒球話題持續升溫。公司看準運動旅遊商機，積極開發相關行程，並計劃為2026年「世界棒球經典賽」提前布局，致力於提供讓台灣球迷感動的旅遊體驗。」