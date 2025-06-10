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高雄海神隊史第2度爭冠　主場門票11日正式開賣

▲海神總冠軍賽門票，11日將正式開賣。（圖／海神提供）

▲高雄全家海神總冠軍賽門票，11日將正式開賣。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神自2022年成軍首季，勇奪當時T1職籃年度總冠軍後，暌違3年之久，此次成功打進TPBL職籃2024-25賽季總冠軍賽，將和新北國王爭冠。海神高雄巨蛋主場門票將自11日晚間18時全面開賣，希望神隊友進場造浪For The Win。

高雄全家海神職業籃球隊Back 4 More浪洄初心，TPBL元年總冠軍賽系列戰第3場21日（六）、第4場23日（一）將回到主場高雄巨蛋點燃戰火。總冠軍賽門票11日（三）18時全面開賣，24-25季票、家庭護照11日（三）中午12時至16時優先購票。好評不斷的全家應援席VIP、1S，及「同學 GIVE ME FIVE」、「KTOWN 1+1」、「海得四你」購票方案也將持續開賣，#神隊友 攜手進場造浪For The Win。

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總冠軍賽採7戰4勝制，高雄全家海神隊主場G3 於21日（六）17時登場，G4於23日（一）19時登場，預售票11日（三）18時全面開賣，預售票VIP席$3000元，1S＄1800元，1A$800元，2B$400元，輪椅席$200元。

凡購買全家應援席VIP，持票根至贈品兌換處可兌換50元全家禮物卡壹張、舒跑S運補飲料壹瓶、AQUAS球衣鑰匙圈壹個（價值$100）、應援毛巾壹條（價值$450）。

、此外賽後20分鐘可以享有主場投籃體驗，享受海神主場氛圍，另外當日至AQUAS STORE消費滿2,000元現折300元（部分商品除外）。於開放進場一小時內進場，還有機會參與主隊通道列隊，與球員擊掌近距離迎接球員登場（每場抽出2名）。

購買全家應援席1S持票根至贈品兌換處可兌換50元全家禮物卡壹張、應援毛巾壹條(價值$450)。季後賽廣受好評的「同學 GIVE ME FIVE」、「KTOWN 1+1」、「海得四你」優惠售票方案，總冠軍賽也將持續熱賣，歡迎 #神隊友 進場攜手造浪。

▲海神總冠軍賽門票，11日將正式開賣。（圖／海神提供）

▲海神總冠軍賽門票票價正式出爐。（圖／海神提供）

關鍵字： 高雄全家海神台籃TPBL總冠軍賽

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