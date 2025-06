10大跑班攜手《ADIZERO SUMMIT 疾速訓練營》　台北馬搶先開練

▲ADIZERO SUMMIT疾速訓練營登場,為下半年馬拉松賽暨提早備戰開練。(圖/adidas提供)

記者杜奕君/綜合報導

休賽季仍希望帶領跑者持續進化,知名運動品牌adidas於10日集合集結北中南10大知名跑團跑班共同打造「ADIZERO SUMMIT 疾速課表」,讓跑者穩定備戰,並為年底台北馬拉松賽事設立目標,搶先開練。

此外也號召十大跑團及adidas Runners Taipei(AR)參與《ADIZERO SUMMIT 疾速訓練營》一同穿上旗下最強中長距離訓練跑鞋ADIZERO BOSTON 13 接力飆速,透過疾速競賽切磋,實際體驗ADIZERO BOSTON 13的絕佳性能!

adidas此次特別舉辦《ADIZERO SUMMIT 疾速訓練營》,以ADIZERO BOSTON 13 所傳遞的核心精神「TRAIN TO BE YOUR FASTEST練就最快」為出發點。

並與北中南十大知名跑團跑班聯手打造 「ADIZERO SUMMIT 疾速課表」,規劃為期8周的系統化訓練計畫,幫助跑者穩定訓練、備戰年底馬拉松賽季。

10大跑團跑班陣容包括:相信跑步訓練營、愛迪生跑步訓練班、吉日跑班、跑者肌地、儒意運動、閃耀跑團Shine Running Club、DHRC夢想高飛跑團、IR Sports、NID RUN CLUB、TIRTC_Training Club。

集結全台專業教練陣容共同設計課表,針對年底不同賽事目標,想挑戰10K、半馬、全馬的跑者們量身打造各自適合的訓練節奏,另外也鼓勵10大跑團跑班學員完成「ADIZERO SUMMIT 疾速課表」,提升跑步能力,提前打下紮實基礎,adidas陪伴跑者不分季節持續訓練,練就最快!





▲ADIZERO SUMMIT疾速訓練營匯集北中南10大跑班聯手打造課表。(圖/adidas提供)