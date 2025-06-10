10大跑班攜手《ADIZERO SUMMIT 疾速訓練營》　台北馬搶先開練

▲ADIZERO SUMMIT疾速訓練營登場，為下半年馬拉松賽暨提早備戰開練。（圖／adidas提供）

記者杜奕君／綜合報導

休賽季仍希望帶領跑者持續進化，知名運動品牌adidas於10日集合集結北中南10大知名跑團跑班共同打造「ADIZERO SUMMIT 疾速課表」，讓跑者穩定備戰，並為年底台北馬拉松賽事設立目標，搶先開練。

此外也號召十大跑團及adidas Runners Taipei（AR）參與《ADIZERO SUMMIT 疾速訓練營》一同穿上旗下最強中長距離訓練跑鞋ADIZERO BOSTON 13 接力飆速，透過疾速競賽切磋，實際體驗ADIZERO BOSTON 13的絕佳性能！

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adidas此次特別舉辦《ADIZERO SUMMIT 疾速訓練營》，以ADIZERO BOSTON 13 所傳遞的核心精神「TRAIN TO BE YOUR FASTEST練就最快」為出發點。

並與北中南十大知名跑團跑班聯手打造 「ADIZERO SUMMIT 疾速課表」，規劃為期8周的系統化訓練計畫，幫助跑者穩定訓練、備戰年底馬拉松賽季。

10大跑團跑班陣容包括：相信跑步訓練營、愛迪生跑步訓練班、吉日跑班、跑者肌地、儒意運動、閃耀跑團Shine Running Club、DHRC夢想高飛跑團、IR Sports、NID RUN CLUB、TIRTC_Training Club。

集結全台專業教練陣容共同設計課表，針對年底不同賽事目標，想挑戰10K、半馬、全馬的跑者們量身打造各自適合的訓練節奏，另外也鼓勵10大跑團跑班學員完成「ADIZERO SUMMIT 疾速課表」，提升跑步能力，提前打下紮實基礎，adidas陪伴跑者不分季節持續訓練，練就最快！





▲ADIZERO SUMMIT疾速訓練營匯集北中南10大跑班聯手打造課表。（圖／adidas提供）