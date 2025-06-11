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狀元郎大熱門弗拉格掛帥　NBA選秀會「小綠屋」邀請名單出爐

▲▼杜克大學前鋒弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲本屆NBA「選秀狀元」大熱門弗拉格，已經確定被邀請至選秀會小綠屋等待中選。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025年新人選秀會，將於台灣時間6月26日正式展開，今年進入「小綠屋」名單也由《ESPN》正式公布。包括選秀狀元大熱門，來自杜克大學的「白人希望」弗拉格（Cooper Flagg）在內，共有13位待選新秀收到來自小綠屋的邀請。

所謂「小綠屋」，是指通常在該屆待選新秀中，被看好能在首輪「樂透區」，或是首輪獲得中選球員，會被邀請至選秀會現場，等待唱名中選的榮耀時刻。

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但過去也不乏被邀請至小綠屋座位區，但整個選秀會卻是聲勢大跌，直到次輪才被挑中，造成球員相當尷尬的場面出現。

根據《ESPN》報導，除了狀元大熱門弗拉格之外，另外包括幾位熱門待選新秀好手，包括哈波（Dylan Harper）、貝利（Ace Bailey）、強森（Tre Johnson）、艾奇康（VJ Edgecombe）、馬盧阿（Khaman Maluach）、費爾斯（Jeremiah Fears）、庫尼普爾（Kon Knueppel）、亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）、德明（Egor Demin）、布萊恩（Carter Bryant）、昆恩（Derik Queen）與紐威爾（Asa Newell），一共13人已經確定被邀請至小綠屋等候獲選上台。

據了解，聯盟可能還將邀請11位球員進入小綠屋，但以去年選秀會為例，就有兩名進入小綠屋球員，最終卻跌至第2輪才獲得中選，加上去年開始，NBA新人選秀會改為兩天進行，因此小綠屋名單將會進行更嚴格審查，避免邀請球員到場，卻要額外再多等一天，才能看到自己中選的尷尬場面出現。

關鍵字： NBA弗拉格選秀小綠屋Cooper Flagg

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