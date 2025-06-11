快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

記者杜奕君／綜合報導

前NBA天王級中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）昨日在波多黎各職籃聯賽呈現「失控大暴走」狀況，先是與場邊球迷爆發言語挑釁，隨後更險些升級成為肢體衝突，全場球迷朝卡森斯潑灑飲料的舉動，更是讓他徹底失控差點衝向觀眾席，所幸在安管人員阻擋下事態才未擴大。聯賽11日作出處分，卡森斯遭禁賽整季，更將面臨最高1萬美金罰款。

離開NBA舞台已經3年，目前輾轉世界各地打球討生活，甚至在上季效力台灣的桃園台啤永豐雲豹，並幫助球隊拿下隊史首冠，卡森斯近日則前往波多黎各職籃瓜伊納博大都會隊打球，不料昨日又因為火爆脾氣險些失控，鬧上世界籃球媒體版面。

昨日衝突發生始末是因為球迷對卡森斯喊了「愛哭鬼」，讓卡森斯動氣，並且抓了自己的下體挑釁，並將自己的手伸到那名觀眾面前示威。

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但隨後衝突越演越烈，卡森斯遭驅除出場時，開始有球迷將手中飲料砸向卡森斯，讓已經準備走回休息室的卡森斯情緒徹底失控，差點衝向觀眾席找球迷理論，所幸在現場安管人員擒抱下，卡森斯才沒釀成更不可收拾局面。

波多黎各職籃今日也火速對卡森斯做出懲處，除了確定「禁賽整季」，剩餘賽季都無法再上場之外，更因為奪權犯規、技術犯規以及煽動暴力行為，遭罰款4250元美金，如果卡森斯無法提出合理解釋，罰金甚至將上看1萬美金。

不過對於這位現年34歲，生涯在NBA打滾11季，場均19.6分、10.2籃板，且4度入選聯盟明星賽的好手來說，整體形象肯定又是大大重擊，「火爆浪子」形象與負面事蹟又添一樁。

▲「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷，遭波多黎各職籃重罰整季禁賽。（圖／記者林敬旻攝）