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與陳詩媛新婚士氣高　王齊麟喊話拚世界排名第一

▲王齊麟出席大學眼科記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲王齊麟喊話要拚亞運奪牌，更要爭取世界排名第一榮耀。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣羽球「黃金男雙」好手王齊麟與女友陳詩媛昨天登記結婚，正式升格夫妻後，兩人也在今天甜蜜攜手出席記者會。王齊麟娶回美嬌娘後，更是希望憑藉這股喜氣，希望在名古屋亞運，和搭檔邱相榤攜手將世界排名衝高。王齊麟表示，「首要目標當然是先讓排名進入世界前10位，除了希望亞運奪牌，更希望能達到先前我和李洋沒達成的世界排名第一榮耀。」

王齊麟、陳詩媛正式登記結為夫妻，兩人今日也在記者會甜蜜合體，並喊話未來希望生一對雙胞胎女兒。

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在去年巴黎奧運和李洋完成史無前例羽球男雙金牌2連霸後，由於李洋正式退役，王齊麟和新搭檔邱相榤也在持續磨合，今年5月的台北羽球公開賽，兩人也寫下合作後首冠榮耀。

不過後續在馬來西亞名人賽、新加坡公開賽以及印尼公開賽，「麟榤配」僅拿1勝，算是小小陷入低潮。

對此，王齊麟表示，「此次東南亞3站，輸的對手正好是巴黎奧運的2到4名，這些經驗也給了我們更了解彼此的機會，接下來會利用6周時間好好調整，在7月中旬登場的日本公開賽，以及後續中國公開賽，都能持續有出色表現。」

王齊麟強調，「自己過去都是被帶領的一方，現在成為學長，也要開始帶著邱相榤成長，新的組合本來就需要一些磨合時間，因此希望在名古屋亞運之前，能夠將世界排名衝進前10位，後續在亞運力拚奪牌，爭取洛杉磯奧運參賽權。」

王齊麟笑說，「最終目標，當然是要拿下世界排名第一位啊，過去我和李洋從來沒達成這件事，這也是我不會放棄爭取的一件事。」

▲王齊麟、陳詩媛出席大學眼科記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲王齊麟、陳詩媛昨日登記結婚。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 王齊麟陳詩媛結婚羽球黃金男雙

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