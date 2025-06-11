快訊／王齊麟、陳詩媛登記結婚後首度露面　甜喊要生雙胞胎女兒

▲王齊麟、陳詩媛登記結婚後首度甜蜜現身，喊話想生雙胞胎。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

昨日剛剛公佈結婚登記喜訊，台灣羽球黃金男雙好手王齊麟11日下午就和新婚妻子陳詩媛連袂甜蜜現身，為眼科近視雷射手術分享術後感受以及視力改善好處。王齊麟、陳詩媛兩人新婚甜蜜互動也首度公開，陳詩媛更喊話未來想生「雙胞胎」，而且希望是女兒，因為太多小王齊麟會瘋掉！

王齊麟、陳詩媛兩人昨日登記結婚後，今天就在記者會甜蜜現身，兩人都穿著藍白色系T恤搭配短褲，並合體比出愛心手勢甜蜜合體。

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在雷射近視手術完成後，王齊麟日前也和搭檔邱相榤在2025台北羽球公開賽勇奪男雙冠軍，接下來也將鎖定2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運。

王齊麟說，「我希望自己可以像漫畫人物魯夫或是悟空。像魯夫一樣單純、自由、卻擁有堅定的目標，也像悟空一樣，永遠想要越來越強、越來越好。」

談到登記新婚喜訊時，王齊麟開心透露，感謝陳詩媛在自己壓力大時，能細心地照顧自己的情緒。而陳詩媛則表示王齊麟用心經營兩人感情，自己相當感動。

談到未來的「做人」計畫，陳詩媛大方表示，「因為我是雙胞胎，我媽媽也是雙胞胎，目前沒有避孕，希望依照這個傳統，我也生一對雙胞胎，而且希望是女兒，因為太多王齊麟我可能會瘋掉。」

至於登記結婚之後，後續的婚宴、蜜月規劃，王齊麟則強調，「目前自己的比賽行程比較多，還是要找空檔，但目前仍會以比賽為主。」

▲王齊麟強調目前比賽為重，和陳詩媛蜜月、婚宴得找空檔進行。（圖／記者林敬旻攝）