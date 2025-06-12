快訊／領航猿末節慘遭杜拜青年國民逆轉　BCL惜敗無緣最終4強

▲領航猿葛拉漢狂轟37分，但領航猿仍惜敗無緣BCL最終4強。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃新科總冠軍桃園璞園領航猿，在此次BCL Asia打入最終8強戰，台灣時間11日晚間交手上屆亞軍，也是地主勁旅杜拜青年國民。領航猿在葛拉漢（Treveon Graham）強勢單打領軍下，前3節打完還以3分領先，但杜拜青年國民靠著雙洋將華盛頓（Deshawndre Washington）、洛夫（Jermaine Love）攜手上演逆轉秀，以92比88勝出，領航猿於8強止步無緣本屆BCL最終4強。

開賽領航猿靠著雙洋將葛拉漢、伯朗（Alec Brown）帶頭搶分，杜拜青年國民則由前兩戰得分都來到40分的砍將華盛頓領軍飆分，首節打完地主隊以21比20微幅領先。

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次節領航猿持續猛烈攻勢，葛拉漢三分冷箭破網，讓領航猿取得31比28超前，隨後小將陳力生同樣三分球破網，布依德（Julian Boyd）利用對手失誤快攻得手，讓領航猿穩住5分領先優勢。

但隨後杜拜青年國民回敬一波8比2攻勢，艾爾比雷基（Hamid Albreiki）跳投得手再度幫助球隊領先，半場打完杜拜青年國民以41比38領先領航猿。

上半場杜拜青年國民以華盛頓11分、5籃板、3助攻最佳，艾爾比雷基也拿下11分，領航猿方面則以葛拉漢拿下16分、5籃板最高，伯朗9分、5籃板。

第3節開打後，領航猿靠著葛拉漢連續站上罰球線大量取分逆轉超前，隨後李家慷三分球命中，領航猿拉開54比48領先。

但華盛頓持續強攻，一次翻身跳投進算加罰完成3分打，又幫助球隊追到僅1分差。但領航猿靠著布依德連續罰球取分，隨後又在禁區得手拉開5分領先，3節打完領航猿守住68比65領先。

末節杜拜青年國民一波10比2攻勢，華盛頓強勢3分打得手，逆轉超前領航猿5分。陣中另一名洋將洛夫也開始展現單打本領取分。

▲杜拜青年國民華盛頓強勢單打火力，令領航猿難以招架。（圖／取自FIBA官網）

不過領航猿陳力生利用對手失誤快攻上籃得手，將差距縮小為3分，終場前2分31秒葛拉漢切入得手，領航猿更是追到僅剩1分落後。

但杜拜青年國民此時靠著洛夫兩罰俱中再度拉開領先，隨後又是籃下擺進兩分，逼使領航猿喊出暫停。最後關頭領航猿葛拉漢切入上籃得手，伯朗終場前56秒兩罰俱中，讓領航猿追到僅1分差。

此時杜拜青年國民下半場手感最火燙的洛夫再度挺身而出，一次後撤步跳投命中再度拉開3分領先。領航猿喊出暫停後，三分球出手未能命中，只能啟用犯規戰術送華盛頓站上罰球線兩罰一中，隨後領航猿李家慷出現失誤斷送追分機會，杜拜青年國民就以92比88險勝領航猿。

此戰杜拜青年國民得分之鑰華盛頓拿下27分、8籃板、5助攻、2抄截、2阻攻，洛夫23分、4籃板。

領航猿方面，葛拉漢轟下全場最高37分外帶9籃板，伯朗16分、12籃板，布依德11分，本土方面則以李家慷拿下8分最高。

▲領航猿此戰本土以李家慷拿下8分最高。（圖／取自FIBA官網）